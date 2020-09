SPACE OFF-ROAD La campagna vendite scatterà solo nel 2021, la campagna promozionale di Jeep Wrangler 4xe, la prima Wrangler elettrificata (ibrida plug-in), è invece già entrata nel vivo. FCA ha collaborato con Ann Druyan, vedova del celebre astronomo Carl Sagan, per creare uno spot di 90 secondi intitolato ''Pale Blue Dot'', che oltre a mostrare l'auto si sofferma sulla mission Jeep per combattere il cambiamento climatico. Proprio attraverso la sua nuova gamma plug-in hybrid, che include pure Renegade 4xe e Compass 4xe. Clicca Play e immergiti in un contesto che oltrepassa il mondo delle quattro ruote. Per non dire che oltrepassa i confini della nostra galassia.

PICCOLA GRANDE TERRA L'emozionante clip, per la quale Jeep si è dunque avvalsa del talento della scrittrice, produttrice e regista americana vincitrice di Emmy e Peabody Award Ann Druyan, si riferisce alla famosa fotografia Pale Blue Dot (Pallido Punto Blu) scattata al pianeta Terra il 14 febbraio 1990 dalla sonda spaziale Voyager 1, da una distanza record di circa 3,7 miliardi di miglia. E dalla quale, la Terra appariva come un minuscolo puntino. La narrazione di Carl Sagan, i passaggi del suo libro ''Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space'', trasmette i brividi ed ispira una coscienza responsabile verso il pianeta che ci ospita.

RESPONSABILITÀ ''Pale Blue Dot'' farà il suo debutto televisivo negli Usa il 22 settembre, durante la prima trasmissione statunitense di ''Cosmos: Possible Worlds'' sul canale Fox. Nel frattempo, per ogni visualizzazione completa del video sul canale YouTube di Jeep, la Casa darà un contributo alla Coalition for Rainforest Nations e al Carl Sagan Institute della Cornell University per contrastare gli effetti dei cambiamenti del clima. Perché Wrangler, fuoristrada maschio ma anche simbolo di esplorazione e libertà, da sempre per la natura nutre un rispetto viscerale.