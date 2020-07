LA JEEP ALLA SPINA Dichiarano 50 km di autonomia nella guida puramente elettrica e potenze di 190 o 240 cavalli che le qualificano come le esponenti più pimpanti della gamma Renegade. E ancora la trazione integrale, fatta senza ricorrere al tradizionale albero di trasmissione, per prestazioni in offroad ancora migliorate: salite con noi a bordo delle nuove Jeep Renegade 4xe, le versioni plug-in hybrid dei noti fuoristrada compatti!

GUARDA IL VIDEO! Nella gallery qui sotto trovate il video onboard registrato durante la prova su strada, che si è svolta anche sul percorso off-road e sulla pista Langhe del Centro Prove di Balocco. Nel filmato vi raccontiamo come funzionano le nuove Jeep, che cosa le differenzia tra di loro e rispetto alle Renegade che già conoscevamo, facendo anche qualche conto sulla convenienza o meno delle auto plug-in hybrid nel commuting quotidiano. Volete saperne di più? Leggete anche la nostra prova testuale che trovate a questo link.