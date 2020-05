QUALE FORMULA FA AL CASO VOSTRO? Nuova, in contanti, con finanziamento o a noleggio? Usata o km zero? Un bel dilemma: le cifre cambiano molto, ma la sostanza, spesso, cambia poco. Nuova settimana e nuova auto da mettere sotto la lente d’ingrandimento del nostro format Offerte Auto: come comprare, questa volta analizziamo le cinque soluzioni per un “gigante” del mercato, la Jeep Renegade, benzina e diesel. Se volete una Jeep Renegade fresca di fabbrica e con la possibilità di personalizzarla a piacimento, potete scegliere di pagarla in contanti o di ottenere un finanziamento versando un anticipo alla consegna e una serie di rate mensili. Oppure potete optare per il noleggio a lungo termine, ovvero di non averne la proprietà, ma soltanto il possesso per la durata del contratto, dando un anticipo e rate mensili che includono bollo, assicurazione e, spesso anche la manutenzione e i cambi gomme stagionali.

USATE E KM 0 SONO UNA BUONA ALTERNATIVA Se rinunciate allo ius primae noctis e al buon odore di nuovo, potete puntare su un modello usato di un paio di anni, momento in cui il rapporto fra svalutazione e anzianità è al suo momento migliore. Meglio acquistarla da un commerciante che, per legge, deve fornire una garanzia di due anni. Attenzione, invece, all’acquisto da privati. Una valida alternativa a tutte le formule sono, infine, le Jeep Renegade a km zero, auto immatricolate dai concessionari in genere nel medesimo anno in cui acquistate: non si sono mai mosse dalla vetrina e, spesso, portano in bonus qualche optional in più. Usato e km zero sfuggono spesso da logiche di mercato e non è raro, soprattutto per modelli di ampia diffusione come la Jeep Renegade, trovare ottime occasioni, come allestimenti più completi a prezzi inferiori di allestimenti base o diesel al prezzo del benzina. Ma veniamo ai numeri.

SCEGLIAMO MOTORE E ALLESTIMENTO DELLA JEEP Prendiamo quindi una Jeep Renegade a due ruote motrici, in allestimento Longitude, a benzina 1.0 GSE T3 e a gasolio 1.6 MJT, 120 cavalli per entrambe, come una dotazione di serie completa di sistema di mantenimento della carreggiata, riconoscimento segnali stradali, cruise control, infotainment bluetooth con display da 5” e servizi web, cerchi in lega leggera da 16”, climatizzatore e sensori di parcheggio posteriori.

JEEP RENEGADE NUOVA L’ingresso al mondo dei fuoristrada a stelle strisce di Jeep vi costerà 23.300 euro a benzina o 26.800 euro diesel, salvo promozioni come quella attuale che sconta 2.200 euro per uno scontrino di 21.100 e 24.600 euro rispettivamente.

JEEP RENEGADE FINANZIAMENTO Se preferite “spalmare” il prezzo dell’auto nuova su più anni FCA Bank propone un finanziamento con anticipo di 6.330 euro e 48 rate da 358,50 euro al mese per la Renegade 1.0 T3 oppure con un anticipo di 7.380 euro e 48 rate da 414,50 euro al mese per la diesel. Escluse spese accessorie, tra cui 300 euro di istruttoria e bolli vari, la 1.0 T3 costerà rispettivamente 23.538 e 27.276 euro. Complessivamente 2.438 e 2.676 euro in più rispetto al prezzo di listino e potete modulare il finanziamento da 24 a 60 mesi: durata più breve significa rata mensile più alta ma meno interessi, e viceversa.

JEEP RENEGADE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Se la volete nuova, la scelta può cadere sulla formula tutto compreso del noleggio a lungo termine. Per la Renegade a benzina Leasys propone Noleggio Chiaro: 36 rate mensili da 199 euro, massimo 60.000 km di percorrenza e anticipo di 9.200 euro. , che comprende il bollo, l’assicurazione RCA con furto e incendio, la copertura danni per incidente o tentato furto, l’assistenza stradale e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Alla fine dei 3 anni avrete pagato 16.364 euro, escluse spese accessorie, e potrete restituire la Renegade, acquistarla saldando l’importo residuo anche finanziandolo, o cambiare modello. Per la Renegade 1.6 MJT l’offerta Jeep Miles, Light o Plus, prevede 48 rate da 219 euro senza anticipo. È una formula pay-per-use: dopo i primi 1.000 chilometri pagherete 0,09 centesimi per ogni km percorso per la formula Light e 0,18 per la Plus. Light include il bollo, l’assicurazione RCA e l’assistenza stradale, Plus aggiunge l’assicurazione furto e incendio, la copertura danni e la manutenzione ordinaria e straordinaria. 10.512 euro di costo fisso a cui aggiungete rispettivamente 5.400 e 10.800 euro per una percorrenza, per esempio, di 60.000 chilometri in quattro anni.

JEEP RENEGADE USATA Non volete spendere una fortuna per il SUV Jeep? Sul web c’è una discreta quantità di Renegade 1.0 GSE T3 Longitude usate del 2018, anno del restyling che ha introdotto questo nuovo tre cilindri. Si trovano intorno ai 16.500 euro, mentre per una Renegade 1.6 MJT si spende anche meno se si considera un esemplare pre-restyling mentre, la Renegade diesel con l’abito all’ultimo grido attacca a 18.500 euro.

JEEP RENEGADE KM ZERO Molto interessante anche l’offerta di Renegade chilometri zero immatricolate nel 2020. Si parte da 17.500 euro per la GSE 1.0 T3 mentre per la 1.5 MJT si parte da 20.000 euro. Basta poco per trovare un esemplare con gli optional che servono, che ne accrescono il valore e la personalizzazione. L’unico scotto da pagare è la doppia immatricolazione, ma può valerne la pena. Avete trovato la soluzione più adatta a voi? Preferite che nessuno abbia mai appoggiato le mani sul volante? Contanti o finanziamento? E le km 0? Sono una buona alternativa? Non vi interessa che sia usata ma deve essere in buono stato? O preferite un noleggio che vi tolga ogni pensiero per i prossimi anni? Aspettiamo i vostri commenti. Ci vediamo la prossima volta con un’altra auto.