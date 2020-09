DOUBLE Non c'è due senza tre, e così Wrangler si unirà alle sorelline Renegade e Compass nella famigliola delle Jeep ad alimentazione ibrida plug-in, ovvero l'alimentazione che il 2020 ha visto esplodere come mai prima d'ora. Nuova Jeep Wranger 4xe e non solo: assieme alla versione semi-elettrica del fuoristrada USA per antonomasia, Jeep presenta in streaming video anche nuova Grand Wagoneer, sebbene ancora in forma di prototipo. Appuntamento oggi pomeriggio (giovedì 3 settembre) alle ore 15, proprio su questa pagina.

BACKSTAGE Come da prassi ormai sempre più frequentata, Jeep sceglie dunque la piattaforma YouTube come vetrina della world premiere di un suo nuovo prodotto, anzi due. In attesa della scheda tecnica definitiva, Wrangler 4xe è in predicato di adottare come propulsore base il 2 litri turbo benzina, unità che grazie al sostegno del motore elettrico raggiungerebbe una potenza di circa 270 cv. Autonomia in modalità 100% elettrica? Almeno di 50 km. Quanto a nuova Jeep Grand Wagoneer: costruito su pianale RAM 1500, col pickup il SUV 7 posti condividerà anche i motori V6 e V8, mentre esattamente come Wrangler verrà declinata pure in salsa ibrida plug-in (Grand Wagoneer 4xe). Buon reveal, e a più tardi per tutte le info ufficiali.