LE NOVITÀ PER GLI USA Dopo le anticipazioni dello scorso luglio, e in attesa che domani 3 settembre vengano svelate la Wrangler 4xe plug-in hybrid e il nuovo Jeep Grand Wagoneer anticipato via Twitter, debutta negli USA la Jeep Wrangler 2021, che vede introdurre novità sul fronte delle tecnologie, delle dotazioni in chiave offroad e due nuovi allestimenti in edizione speciale. In attesa di avere conferme o smentite riguardo all'arrivo delle stesse migliorie anche per le Wrangler vendute in Italia, ecco le novità punto per punto.

LA TECNOLOGIA

Tutti i modelli Wrangler 2021 sono dotati di una videocamera fuoristrada TrailCam rivolta in avanti, che utilizza il touchscreen da 8,4 pollici, a cui è possibile accedere tramite le pagine Off-road del menu dell'infotainment. A bordo ci sono due prese USB aggiuntive disponibili per la ricarica degli smartphone, mentre il Select Tire Fill Alert di Jeep, un aiuto per sgonfiare e rigonfiare alle pressioni giuste le gomme sul campo, è ora standard con i touchscreen da 7 e 8,4 pollici ed è anche incluso nel pacchetto Technology Group.

I MOTORI

La gamma motori per gli USA vede confermati il quattro cilindri turbo benzina da 2,0 litri, 270 cavalli e 400 Nm di coppia; il V6 EcoDiesel da 3,0 litri, 260 CV e 600 Nm e il V6 Pentastar a benzina da 3,6 litri con 290 CV e 350 Nm di coppia.

TRAZIONE INTEGRALE

Di serie, il Wrangler Rubicon ora include una modalità Off-Road Plus che regola l'acceleratore, i punti di cambiata della trasmissione automatica e il controllo della trazione per la guida in fuoristrada. Inoltre, i modelli Sport sono ora disponibili con un transfer case a due velocità Selec-Trac opzionale, con trazione integrale permanente e un rapporto di trasmissione 2,72:1 per le ridotte, mentre i modelli Rubicon possono essere equipaggiati con un 4x4 Rock-Trac, per una trazione integrale permanente e un rapporto di demoltiplica 4:1.

EDIZIONI SPECIALI

Per celebrare gli 80 anni della capostipite Jeep Willys, per il 2021 viene introdotta la Wrangler 80th Anniversary, con sedili in pelle, finiture Granite Crystal per gli interni, un hardtop nero in tre pezzi, cerchi da 18 pollici rifiniti anch'essi in Granite Crystal e badge esterno commemorativo. Altro allestimento speciale è il Wrangler Islander, che si distingue per una personalizzazione ispirata al tema della vita da spiaggia. A caratterizzarla, la decalcomania Jeep Tiki sul cofano, ruote da 17 pollici calzate da pneumatici da 32 pollici e pedane laterali nere, con un hardtop bianco offerto in opzione.