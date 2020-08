ERA SOLO L'INIZIO Forse ricorderete la nostra prova della nuova Jeep Renegade plug-in hybrid o il test drive della Jeep Compass ricaricabile. Entrambe identificate dalla sigla 4xe, che sta a indicare, la trazione integrale ottenuta con un motore elettrico al posteriore, le fuoristrada compatte sono solo la punta dell'iceberg. Già perché nella famiglia delle Jeep alla spina entreranno presto a far parte anche Wrangler - anticipata da un video teaser lo scorso luglio - e persino la Jeep Grand Wagoneer prossima al debutto, come dimostra la breve clip proposto dalla Casa sul suo canale Twitter.

The return of a vehicle that defined a generation of adventure. Coming 2021. pic.twitter.com/9dEOBlC5YN — Jeep (@Jeep) August 24, 2020

COSA RIVELA IL VIDEO Alle due foto teaser già pubblicate la settimana scorsa, Jeep con questo video aggiunge poco, in realtà. Ciò che si intravede è la sagoma frontale del SUV in arrivo. A guardar bene, si distingue un cofano curvo, paraurti arrotondati e una fascia alta. Il modello avrà anche mancorrenti sul tetto e quella che sembra essere un'altezza da terra relativamente contenuta, ma che potrebbe essere solo il risultato di un gioco di prospettiva e di uno sbalzo anteriore pronunciato.

GRAND WAGONEER 4XE Il Grand Wagoneer sarà svelato il 3 settembre e dovrebbe essere basato sulla stessa piattaforma del Ram 1500. Ciò significa che i motori saranno probabilmente condivisi con il pick-up: tarati per il mercato americano, includeranno un V6 entry-level da 3,6 litri, 309 CV e 364 Nm di coppia e un potente V8 da 5,7 litri con 400 CV e 556 Nm di coppia. Troppo per l'Italia, per cui potrebbe essere più interessante la variante ibrida plug-in, chiamata probabilmente Jeep Grand Wagoneer 4xe, che la Casa ha già confermato e che potrebbe utilizzare lo stesso propulsore del Wrangler 4xe. Date le differenti dimensioni, tuttavia, è ipotizzabile che il pacco batterie sul Grand Wagoneer sarà più grande.