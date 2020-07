IL PRIMO SPOT ''Tanto silenziosa da non disturbare l'ora del sonnellino'': questo lo slogan scelto da Jeep per il video teaser della nuova Wrangler 4xe plug-in hybrid, attesa per la commercializzazione negli USA già entro il 2020. Il video pubblicato su YouTube, che vi riproponiamo qui sotto, mostra la Jeep Wrangler elettrificata in contesti naturali spettacolari e tipici del nord America, con cavalli che pascolano e sonnecchiano nelle vicinanze.

COM'È FATTO IL MOTORE La promessa è chiara, quella di fornire una modalità di guida puramente elettrica con sufficiente autonomia per garantire emissioni e rumori zero, così da apparire più rispettosa della natura in tutti i sensi. Mostrata per la prima volta al CES di Las Vegas 2020, la Jeep Wrangler 4xe dovrebbe arrivare sul mercato italiano nel 2021 e avere come base per l'elettrificazione il motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri, mentre il cambio sarebbe un automatico a otto rapporti.

LANCIO IMMINENTE Secondo i rumors che circolano negli USA, la potenza non dovrebbe superare i 270 CV della Wrangler 2.0 turbo benzina standard, ma i consumi dovrebbero ridursi significativamente. Vedremo di quanto aumenteranno i prezzi, che molto probabilmente saranno stabiliti anche in funzione degli ecoincentivi in arrivo. Visto il lancio del video, la presentazione che chiarirà ogni dubbio non dovrebbe tardare.