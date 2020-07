ECOBONUS AUTO 2020: CHI, COME, QUANTO

Un tira e molla esasperato, ma alla fine c'è l'accordo e salvo news dell'ultim'ora non dovrebbe più cambiare niente. Inizialmente esclusi dal Decreto Rilancio, gli incentivi per il settore auto tornano alla carica al secondo round, quello degli emendamenti. Tanto invocata dall'industria, ecco la novità del bonus anche a vetture diesel e benzina Euro 6, con classe di emissioni CO2 (pare) inferiori a 110 g/km. In attesa della conversione in legge, ecco le misura concordate, valide con ogni probabilità fino al 31 dicembre 2020.



Ripetiamo, il regolamento è ancora in via di approvazione, tuttavia già risulta utile avere un quadro completo dei modelli meritevoli degli incentivi, divisi per scaglioni di emissioni. Un elenco che aggiorneremo sia in seguito a eventuali modifiche al testo finale, sia di mano in mano che sul mercato debutteranno nuovi prodotti. Trascuriamo ora ogni considerazione di natura politica o macroeconomica, e concentriamoci sui benefici per il cliente finale. Come si evince, rispetto a quanto successo finora la platea di destinatarie si allarga a dismisura.

Rientrano nella fascia da 0 a 20 g/km di CO2 esclusivamente le auto 100% elettriche, dal prezzo massimo di 50.000 euro IVA esclusa (ovvero 61.000 euro IVA inclusa). Riportiamo il prezzo di listino al netto del bonus.

BMW i3 (da 40.600 euro)

(da 40.600 euro) DR EVO Electric (da 29.900 euro)

(da 29.900 euro) DS3 Crossback E-Tense (da 39.650 euro)

(da 39.650 euro) Fiat 500 (da 34.900 euro)

(da 34.900 euro) Ford Mustang Mach-E (da 49.900 euro)

(da 49.900 euro) Hyundai Ioniq Electric (da 41.200 euro)

(da 41.200 euro) Hyundai Kona Electric (da 38.400 euro)

(da 38.400 euro) Honda e (da 35.500 euro)

(da 35.500 euro) Kia e-Niro (da 39.850 euro)

(da 39.850 euro) Kia e-Soul (da 39.850 euro)

(da 39.850 euro) Mazda MX-30 (da 34.900 euro)

(da 34.900 euro) Mini Cooper SE (da 33.900 euro)

(da 33.900 euro) Nissan Leaf (da 35.300 euro)

(da 35.300 euro) Opel Corsa-e (da 31.300 euro)

(da 31.300 euro) Peugeot e-208 (da 33.750 euro)

(da 33.750 euro) Peugeot e-2008 (da 38.500 euro)

(da 38.500 euro) Renault Zoe (da 25.900 euro)

(da 25.900 euro) Seat Mii Electric (da 22.250 euro)

(da 22.250 euro) Skoda Citigo e iV (da 23.200 euro)

(da 23.200 euro) Smart EQ ForTwo Coupé (da 25.000 euro)

(da 25.000 euro) Smart EQ ForTwo Cabrio (da 28.400 euro)

(da 28.400 euro) Smart EQ ForFour (da 25.650 euro)

(da 25.650 euro) Tesla Model 3 (da 50.480 euro)

(da 50.480 euro) Volvo XC40 Recharge (da 47.400 euro)

(da 47.400 euro) Volkswagen ID.3 (da 37.350 euro)

(da 37.350 euro) Volkswagen e-up! (da 23.750 euro)



Rientrano nella fascia da 21 a 60 g/km di CO2 le auto ibride plug-in, dal prezzo massimo di 50.000 euro IVA esclusa (ovvero 61.000 euro IVA inclusa).

BMW 225xe Active Tourer (da 38.500 euro)

BMW 330e (da 55.750 euro)

BMW 530e (da 60.900 euro)

BMW X1 xDrive25e (da 49.150 euro)

BMW X2 xDrive25e (da 49.150 euro)

BMW X3 xDrive30e (da 58.900 euro)

Citroën C5 Aircross Hybrid (da 43.050 euro)

(da 43.050 euro) DS 7 Crossback E-Tense (da 51.050 euro)

Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid (da 42.000 euro)

Jeep Compass 4xe (da 45.900 euro )

) Jeep Renegade 4xe (da 40.900 euro)

Kia Niro PHEV (da 36.250 euro)

Kia XCeed PHEV (da 37.750 euro)

Land Rover Range Rover Evoque P300e (da 53.000 euro)

Land Rover Discovery Sport P300e (da 51.500 euro)

Mercedes-Benz Classe A 250 e (da 42.400 euro)

Mercedes-Benz Classe A 250 e Sedan (da 42.900 euro)

Mercedes-Benz Classe B 250 e (da 49.900 euro)

Mercedes-Benz Classe C 300 e (da 52.000 euro)

Mini Countryman Cooper SE (da 40.600 euro)

Mitsubishi Outlander PHEV (da 44.930 euro)

Opel Grandland X Hybrid4 (da 46.900 euro)

Peugeot 3008 Hybrid4 (da 44.430 euro)

Peugeot 508 Hybrid (da 46.980 euro)

Peugeot 508 SW Hybrid (da 49.880 euro)

Renault Captur E-Tech (da 32.950 euro)

Honda CR-V Hybrid (da 33.900 euro)

Hyundai Ioniq Plug-in (da 36.800 euro)

Seat Tarraco FR PHEV (da 45.000 euro)

Skoda Superb iV (da 43.500 euro)

Toyota Prius Plug-In (da 42.250 euro)

Volkswagen Golf GTE (da 40.800 euro)

Volkswagen Passat GTE (da 52.350 euro)

Volvo XC40 Recharge (da 47.400 euro)





Rientrano nella nuova fascia da 61 a 110 g/km di CO2 auto full hybrid, mild hybrid, ma anche diesel, benzina, metano e benzina-GPL. Non è ancora stato stabilito un tetto al prezzo: teniamo allora come riferimento la stessa soglia valevole per elettriche e ibride plug-in, ovvero 50.000 euro IVA esclusa (61.000 euro IVA inclusa). Per semplicità, riportiamo solo marca e modello, e rimandiamo - per approfondimenti su alimentazione e prezzi - al nostro listino del nuovo. Più che quelle incluse, a risaltare sono quelle escluse.