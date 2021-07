HABEMUS BONUS C'è l'approvazione della Commissione Bilancio della Camera: salvo colpi di teatro, il voto favorevole del Parlamento è dato per scontato. Manca ancora l'ufficialità, ma il piano è pronto e aspetta solo di essere varato. 350 milioni di euro a beneficio di auto elettriche, auto non elettriche ma ad impatto lieve, ora anche auto usate: una nuova tornata di incentivi si prepara a palificare le fondamenta di un mercato ancora troppo debole per camminare con le proprie gambe. Lo farà a partire dalla fine del mese (entro la data del 25 luglio 2021), quando la legge di conversione del Decreto Sostegni bis verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'ecobonus ''Summer Edition'' in cifre.





Dei 350 milioni stanziati dal Governo e a disposizione fino al 31 dicembre 2021, un monte di 60 milioni verrà destinato alle auto elettriche e ibride plug-in, quelle appartenenti alla fascia di emissioni CO2 più virtuosa in assoluto (0-60 g/km). Ai modelli di seconda fascia (61-135 g/km), tra i quali full hybrid, mild hybrid, ma anche benzina e diesel ''puri'' di piccola cilindrata e omologati Euro 6d, spetta invece un plafond di 200 milioni di euro. Ai veicoli commerciali il progetto assegna 50 milioni di euro, a sostenere il mercato dell'usato infine sbucano 40 milioni di euro. Auto usate, purché rispecchino determinate caratteristiche.

Per godere del contributo pubblico all'acquisto di auto usate occorre che l'esemplare di interesse sia omologato Euro 6d (alimentazione diesel o benzina, non importa), necessaria inoltre la rottamazione di un usato immatricolato prima di gennaio 2021, o comunque di età uguale o superiore ai 10 anni al momento della richiesta dell'agevolazione. L'auto deve essere intestata a proprio nome da almeno 12 mesi. Non può accedere ai vantaggi chi già avesse approfittato dei fondi approvati con la legge di dicembre 2018. L'importo unitario del bonus varia a seconda del grado di emissioni: le fasce non coincidono con quelle applicate al nuovo. Di seguito, lo specchietto riepilogativo: auto nuove ed auto usate.

AUTO NUOVA

0-20 g/km CO2: 6.000 euro senza rottamazione (4.000 euro ecobonus + 1.000 euro extrabonus + 1.000 euro +IVA concessionario), 10.000 euro con rottamazione (6.000 euro ecobonus + 2.000 euro extrabonus + 2.000 euro +IVA concessionario), prezzo non superiore a 50.000 euro + IVA (61.000 euro IVA inclusa);

CO2: (4.000 euro ecobonus + 1.000 euro extrabonus + 1.000 euro +IVA concessionario), (6.000 euro ecobonus + 2.000 euro extrabonus + 2.000 euro +IVA concessionario), prezzo non superiore a 50.000 euro + IVA (61.000 euro IVA inclusa); 21-60 g/km CO2: 4.500 euro senza rottamazione (1.500 euro ecobonus + 1.000 euro extrabonus + 1.000 euro +IVA concessionario), 6.500 euro con rottamazione (2.500 euro ecobonus + 2.000 euro extrabonus + 2.000 euro +IVA concessionario), prezzo non superiore a 50.000 euro + IVA (61.000 euro IVA inclusa);

CO2: (1.500 euro ecobonus + 1.000 euro extrabonus + 1.000 euro +IVA concessionario), (2.500 euro ecobonus + 2.000 euro extrabonus + 2.000 euro +IVA concessionario), prezzo non superiore a 50.000 euro + IVA (61.000 euro IVA inclusa); 61-135 g/km CO2: 3.500 euro con rottamazione (1.500 euro ecobonus + 2.000 euro +IVA concessionario), prezzo non superiore a 40.000 euro + IVA (48.800 euro IVA inclusa).



AUTO USATE