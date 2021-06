IN MEDIO STAT VIRTUS Dimmi quanti soldi spendere vorrai, e ti dirò quale modello acquisterai. Nulla è più difficile da profilare del mercato dell'usato, tuttavia un rapporto dopo l'altro aiuta a compilare la carta d'identità dell'auto preferita dal cliente tipo. Ovvero un'auto di carrozzeria crossover, rigorosamente alimentata a gasolio ed equipaggiata di cambio manuale. Infine, che costi attorno ai 15.000 euro. Dall'Osservatorio di brumbrum.it, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia, si evince come il prezzo medio di una vettura usata comprata sul web nel 2021 ammonti a 14.984 euro. In rete, per un usato la gran parte degli italiani spende perciò tra i 10.000 euro e i 20.000 euro. Per quale modello? Ecco la Top 10.

FEUDO 500 FAMILY La regina delle auto usate online più vendute sotto quota 20.000 euro è Fiat 500X. Il crossover nazionale batte di quasi un punto percentuale un altro simbolo del made in Italy, Fiat 500. Chiude il trio di testa la prima straniera, Volkswagen Golf, prima anche tra le berline compatte. Solo di un soffio non sale invece sul podio Jeep Renegade, che in classifica si piazza in ogni caso davanti a Fiat 500L, Volkswagen Polo e Nissan Qashqai, unico SUV in top ten. Ottava posizione per Fiat Panda: a prima vista è un risultato che stupisce, visto che nel mercato del nuovo Panda è nettamente in testa. Tuttavia BrumBrum prende qui in considerazione solo le auto più vendute tra i 10 e i 20.000 euro: la maggioranza di Panda usate si trovano a meno di 10.000 euro. Chiudono la lista Lancia Ypsilon e Mercedes Classe A.

DIESEL MON AMOUR Sono dunque i SUV compatti, meglio ancora se di produzione domestica, la tipologia che va per la maggiore in questa fascia. Meno gettonati i SUV di maggiori dimensioni, categoria che sul mercato secondario esprime pochi esemplari sotto i 20.000 euro. Oltre due terzi (68,8%) delle vetture vendute nel mondo dell’usato online sotto la soglia fatidica adottano il cambio manuale. Per quanto riguarda infine l’alimentazione: la motorizzazione diesel è di gran lunga la più amata dagli italiani con il 58% delle vendite, seguito dal benzina al 29%. Conquistano quote le versioni ibride (6,4%), ormai più forti di GPL (3,5%) e metano (1,7%) messi insieme. Trascurabili i risultati dell’elettrico (0,4%). Per ora.