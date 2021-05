PROFONDO ROSSO Il 2020 verrà ricordato come uno degli anni peggiori per l’automobile: la pandemia, il lockdown e le misure di contenimento messe in atto dai governi di tutto il mondo hanno messo in ginocchio il mercato delle vendite, che solo in Italia ha avuto una flessione del 28% rispetto all’anno precedente. E il 2021 non parte sotto i migliori auspici...

AUTO CON LA SCOSSA L’unico settore in crescita, pur rimanendo piccolo in percentuale rispetto al resto del mercato, è quello delle auto elettriche: secondo i dati Unrae di aprile la quota di mercato delle BEV - per le nuove immatricolazioni - si attesta attorno al 3,3%, con un incremento di oltre il 400% rispetto al 2019, quando le auto elettriche erano lo 0,7% del parco circolante. Merito, in larga parte, dei generosi contributi statali messi in campo dal governo.



LA CLASSIFICA In questo contesto, com’è prevedibile, si muove con una certa energia anche il mercato dell’usato, come testimonia la classifica delle auto elettriche usate più vendute del 2020 stilata da brumbrum.it, specialista dell’usato online:

Smart fortwo

BMW i3

Renault Zoe

Nissan Leaf

Tesla Model S

Smart forfour

Hyundai Kona

Citroen C-Zero

Volkswagen Golf

Volkswagen up!

Le prime tre automobili sul podio rappresentano, da sole, oltre il 40% delle vendite complessive. brumbrum.it segnala l’assenza di automobili italiane in classifica, segno di un certo ritardo da parte dei costruttori nostrani in questo segmento. Un ritardo destinato a ridursi molto rapidamente: nell’ultimo mese le nuove immatricolazioni delle auto elettriche hanno visto il dominio assoluto della nuova 500 elettrica, che ha venduto quasi il doppio della Smart fortwo, seconda in classifica.

QUANTO SI SPENDE? Una domanda interessante, visto che il prezzo di un’elettrica è più elevato rispetto a un’equivalente auto con motore termico. La cifra media spesa per l’acquisto di un’auto elettrica usata è di 24.026 euro, che va però diviso in base ai segmenti: per le berline, l’80% degli acquirenti spende più di 40mila euro, cifra che viene spesa dal 98% degli acquirenti di SUV. Per i crossover, il 91% dei clienti spende tra i 30mila e i 40mila euro. La spesa si riduce con il diminuire delle dimensioni dell’auto: il 51% di chi compra un’utilitaria o una citycar spende tra i 10.000 e i 20.000 euro.