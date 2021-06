CHI SALE, CHI SCENDE Per un mercato, quello del nuovo, che nel 2020 ha sofferto le pene dell'inferno (-28% rispetto al 2019), anche un mercato, quello dell'usato, che certo non ha brillato, ma almeno ha contenuto i danni (-14%), dimezzando il gap con l'anno precedente. Per un mercato dell'usato in negativo, inoltre, una sottocategoria, quella delle auto ibride, che al contrario ha addirittura raddoppiato i suoi volumi. Vuoi per gli incentivi, vuoi per la maggiore offerta di prodotti, vuoi per un intreccio di fattori. Vuoi perchè, in definitiva, oggi l'ibrido conviene più di prima. L'ibrido usato compreso.





DEMOCRATICO Fino a qualche anno fa, l'ibrida era un genere di vettura acquistata principalmente da chi avesse fatto dell'auto un uso intensivo (almeno 30.000 km l'anno, meglio ancora se su percorsi urbani), così da ammortizzare costi d'acquisto mediamente elevati. Oggi, tuttavia, l'indice dei prezzi si è abbassato (almeno se paragonato alle no-hybrid), inoltre il listino si è rapidamente popolato di una moltitudine di modelli prima inesistenti.

LE VARIANTI In particolare, l'ibrido tradizionale (il classico full hybrid) ha assistitito alla fioritura sia del mercato delle plug-in hybrid, la tipologia in più rapida crescita, sia di quello delle micro-ibride, o mild hybrid nel gergo. Che nella categoria delle auto ibride, per la verità entrano per il rotto della cuffia (ma per il fisco e il Codice della Strada, sono ibride a tutti gli effetti). Boom di modelli nuovi, boom di ibride usate.

Interroghiamo l'Osservatorio del portale BrumBrum.it, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia, e stiliamo la classifica delle

vetture ibride più comprate in rete in Italia negli ultimi 12 mesi, tra esemplari usati ed esemplari a km 0. La medaglia d'oro spetta a Fiat 500 Hybrid. Il risultato è abbastanza sorprendente, dato che in veste elettrificata il Cinquino è in commercio da meno di un anno e mezzo. Il motivo del suo exploit risiede proprio negli elevati stock di 500 Hybrid in vendita come auto a chilometri zero. Seconda si piazza Toyota Yaris Hybrid, prima straniera in elenco, nonché capofila della flotta a marchio Toyota, che con C-HR Hybrid occupa anche il terzo gradino del podio. Di seguito, la Top 10 al completo.

Fiat 500 Hybrid Toyota Yaris Hybrid Toyota C-HR Hybrid Toyota Auris Hybrid Toyota RAV4 Hybrid Ford Puma Hybrid Suzuki Vitara Hybrid Lexus NX Hybrid Land Rover Range Rover Evoque Fiat Panda Hybrid





Guardando alle dimensioni, sono i SUV ibridi i preferiti dagli italiani. Grazie agli ottimi risultati di C-HR, Vitara, Evoque e molti altri, i SUV hanno la meglio sulle citycar, che comunque si difendono egregiamente grazie alle numerose mild hybrid uscite negli ultimi anni. Chiudono il podio le utilitarie, che battono berline e crossover. Una ampia scelta di modelli in commercio, maggiore attenzione del pubblico a consumi ed emissioni, gli incentivi statali (che vanno e vengono). Infine, le regole sempre più severe dettate dagli organi competenti in termini di emissioni nella creazione di nuovi motori ad alimentazione tradizionale, fattore che porterà sempre di più le Case a privilegiare l'ibrido a discapito di benzina e diesel. Il mercato dell'usato ibrido non è che al primo stadio della sua esistenza.