ELETTROSHOCK Non è un mistero che persino il marchio auto più famoso al mondo, un giorno, toglierà corrente ai suoi motori a 8 e 12 cilindri, e i suoi nuovi modelli li collegherà alla presa di ricarica. Non tutte le Ferrari passeranno al full electric, ma una quota della gamma sì, e non puoi farci niente. Non subito, ma tempo qualche anno e il più impensabile dei paradossi (impensabile, almeno fino a ieri l'altro) si trasformerà in realtà. E i ferraristi che ne pensano? I ferraristi per appartenenza spirituale, ma anche e soprattutto i ferraristi intesi come fortunati proprietari di un modello (o più di uno). Inevitabile che la platea si spacchi in due, tra chi considera una Rossa elettrica un oltraggio alla leggenda e chi, di fronte al Great Reset, non fa una piega, e accetta la rivoluzione con curiosità, e la stessa propensione a spendere i suoi soldi. Metti che a te, una e-Ferrari, proprio vada di traverso solo se la senti nominare: tra qualche anno, non avrai alternativa se non quella del mercato dell'usato. Vuoi sapere quanto costa una Ferrari usata, e soprattutto quali sono le Ferrari usate che comandano le vendite? È venuta voglia di saperlo pure a noi. Ed è per questo che interroghiamo gli esperti di AutoUncle, tra i maggiori portali internazionali di e-commerce auto. Da AutoUncle, ecco la top 10 delle Ferrari più vendute sul mercato secondario nel trimestre febbraio - aprile 2021. Vai di classifica, dalla decima alla prima posizione.

10. FERRARI FF

Realizzata dal 2011 al 2016, offre 4 posti e 4 ruote motrici. È la prima vettura di serie di Maranello ad adottare un sistema di trazione integrale intelligente (sperimentato sulla 408 4RM nella seconda metà degli anni Ottanta), con un'altra novità per quanto riguarda il design: una carrozzeria shooting-brake. Non ci sono più, quindi, le fiancate concave ispirate alle sportive anni Cinquanta della 612 Scaglietti, di cui la FF raccoglie l'eredità. La linea, disegnata da Pininfarina sotto la direzione di Lowie Vermeersch e da Flavio Manzoni, mostra dunque un profilo proprio delle wagon a 3 porte. Sul mercato dell'usato può essere tua, in media, per ''soli'' 155.700 euro.

9. FERRARI F8 TRIBUTO

La recente granturismo a due posti va invece ben oltre i 300.000 euro di budget, ma offre un V8 biturbo centrale da 721 cv e la trazione posteriore. Le prestazioni sono...notevoli, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una punta di 340 km/h.

8. FERRARI F12 BERLINETTA

All’ottavo posto troviamo invece una Ferrari, la F12 Berlinetta (prodotta dal 2012 al 2017), che al momento della sua presentazione venne definita come la Ferrari più potente e prestazionale di sempre. Era il primo modello della nuova generazione di berlinette con motore a 12 cilindri. Sull'usato è scambiata a un prezzo medio di 186.000 euro.

7. FERRARI 812 SUPERFAST

La 812 Superfast è la Rossa di serie più potente di tutti i tempi, ma anche una granturismo da tutti i giorni: i suoi 799 cavalli sanno essere aggressivi o dolci. Anche l'elaborato design della carrozzeria è funzionale all'aerodinamica e alla gestione dei flussi d'aria in aspirazione. Nei prossimi giorni verrà presentata la Ferrari 812 Competizione, che monterà il motore V12 aspirato nella sua massima espressione. Prezzo medio di 328.000 euro.

6. FERRARI PORTOFINO

Sesto posto per l'erede della California T, una coupé cabrio con tetto in alluminio che in 14 secondi si ripiega automaticamente nel cofano posteriore. Degno di nota anche l’abitacolo, che si distingue per la configurazione 2+2. Un esemplare usato viene in media 200.000 euro. Rapido riepilogo della parte bassa della graduatoria.

5. FERRARI 458

Quinta classificata è la coupé spider V8 prodotta dal 2009 al 2015 in quattro modelli: Italia, Spider, Speciale e Speciale A. Rispetto alla precedente F430, la 458 ha emissioni e consumi inferiori, pur avendo maggiore cilindrata e potenza. Usata, ti costerebbe in media 171.000 euro.

4. FERRARI 360

Considerata la Ferrari ''recente'' più economica, da usata una Ferrari 360 si trova anche a meno di 100.000 euro. Si tratta della più ''anziana'' della Top 10, con 20 anni di età media.

3. FERRARI F430

Sul terzo gradino del podio sale la berlinetta sportiva prodotta dal 2004 al 2009, che sostituì proprio la 360 Modena. Proprio lei ha offerto molte innovazioni derivate dalla Formula 1, come il differenziale E-Diff. Usata, costa in media 100.000 euro circa.

2. FERRARI 488

Berlinetta a due posti dalla linea mozzafiato, la Ferrari 488 è la più nuova e la più costosa in classifica (prezzo medio di quasi 250.000 euro). Evoluzione della 458 Italia (della quale riprende alcuni spunti) è più lunga di un paio di centimetri.

1. FERRARI CALIFORNIA

Al primo posto, ecco colei che fu il primo modello nella gamma Ferrari ad adottare una carrozzeria di tipo coupé-cabrio, con capote in metallo, scomponibile e ripiegabile. Fu un momento di svolta nella storia della Casa perché concepita per poter essere utilizzata come vettura di tutti i giorni. Dal 2012 si chiama California 30. E nel 2021, un esemplare costa in media 120.000 euro. La Ferrari usata più desiderata è lei.