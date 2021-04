NOMEN OMEN Dopo una manciata di fotografie, dell'edizione limitata di Ferrari 812 Superfast al debutto il 5 maggio 2021 (pare) abbiamo pure il nome di battaglia. E mai espressione fu più appropriata, se è vero - come sembra - che il nuovo modello sia stato già registrato all'anagrafe sotto Ferrari 812 Competizione. Così, almeno, sembra suggerire il logo pubblicato sul proprio profilo Twitter da tale Ed Callow, capo della comunicazione della piattaforma britannica di e-commerce auto Collecting Cars. Vedere per credere, almeno finché il documento è online...

Turning down 'GTO' was the right choice. pic.twitter.com/vmdJZDrRlA — Ed Callow (@torquespeak) April 21, 2021



TOTO NOMI Nei giorni e nelle settimane scorse, numerose ipotesi si eranno susseguite. Chi puntava su 812 GTO, chi invece su 812 Imola. I più conservativi, semplicemente su 812 Versione Speciale. Salvo smentite, la Granturismo Ferrari equipaggiata dal V12 aspirato più potente mai assemblato a Maranello (830 cv, una trentina in più del V12 ''standard'' di 812 Superfast) si chiamerà Ferrari 812 Competizione e richiamerà alla mente leggende del passato come F40 Competizione e 275 Competizione.

A COME... Non vi sarà sfuggito come i nomi siano due. Se il trademark 812 Competizione individua la variante a tetto chiuso, la sigla 812 Competizione A dovrebbe riferirsi alla carrozzeria spider, dove la A sta per Aperta. Quindi il 5 maggio il Cavallino toglie i veli non a una special edition solo, bensì due. Rimaniamo in attesa di conferme e apriamo il dibattito: a voi il nome piace?