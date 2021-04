COUNTDOWN Per il momento accontentiamoci (termine relativo, quando in pentola bolle un nuovo modello della Rossa) di qualche foto (vedi gallery) e di due numeri: sono la data del reveal, che è il 5 maggio 2021 (ore 14.30, così non vi prendete impegni per il dopo pranzo), e un valore a tre cifre espresso in cavalli vapore, cioè 830. Cioè la potenza sprigionata dalla nuova edizione limitata di Ferrari 812 Superfast, edizione della quale ancora non è dato conoscere il nome ufficiale, e che nella trepidante attesa contineremo a individuare come 812 Versione Speciale. Nome, dati tecnici e particolari estetici saranno dunque svelati il 5 maggio sui canali social di Ferrari: sotto data, avremo le coordinate digitali per assistere insieme all'evento.

IPSE DIXIT L'annuncio di una 812 in versione iper-prestazionale non ci coglie invece impreparati: non più tardi di due mesi fa, fu il direttore marketing Ferrari Enrico Galliera in prima persona ad anticipare - a una selezione di clienti - l'arrivo di 812 Versione Speciale. Senza tuttavia aggiungere altro. Ora a Maranello si sbottonano un pelo di più: ''la massima espressione del concept di berlinetta estrema a motore anteriore'', ''le specificità della pluripremiata 812 Superfast portate a un nuovo livello'', ''soluzioni ingegneristiche estreme volte a garantire il massimo piacere di guida''. Ma oltre agli slogan, c'è dell'altro.

V12 RECORD Apprendiamo infatti come il leggendario motore aspirato con 12 cilindri a V e angolo tra le bancate di 65°, su 812 Versione Speciale raggiungerà la potenza più alta di sempre per un propulsore stradale Ferrari (830 cv) e un regime massimo pari a 9.500 giri/min., anch’esso record tra i motori termici prodotti a Modena. Tra i fattori che hanno permesso l'upgrade: l’utilizzo di materiali di ultima generazione, la riprogettazione di buona parte dei componenti chiave del propulsore, un innovativo meccanismo di fasatura delle valvole e un nuovo terminale di scarico.

LEGGERMENTE BRUTALE I ritocchi al celebre V12, probabilmente l'ultimo della sua specie (sigh) a fare a meno di un turbocompressore o di un sistema ibrido, ma non solo. La brutale potenza espressa dal gruppo motopropulsore si abbinerà al sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti e verrà agevolato, nel proprio mestiere, da un corpo vettura notevolmente alleggerito rispetto a 812 Superfast, grazie all’estensivo uso di fibra di carbonio negli esterni e negli interni. Da segnalare, infine la nuova versione (release 7.0) del rinomato sistema di controlli dinamici del veicolo Side Slip Control.

GALLERIA DEL VENTO Rivisto da cima a fondo anche il progetto aerodinamico: nuovi convogliatori anteriori, nuovo layout per diffusore e scarico, fino all'anticonvenzionale lunotto posteriore (brevettato) con struttura monolitica in alluminio sulla quale sono incastonati nuovi generatori di vortici, e che contribuisce a generare uno scultoreo effetto a dorsale continua. Cioè un artificio il quale, insieme alla lama in fibra di carbonio che percorre trasversalmente il cofano anteriore, altera la percezione globale del volume stesso della vettura: il cofano appare più corto, accentuandone la larghezza, mentre il posteriore risulta più imponente, trasmettendo uno squisito effetto fastback. Più alto infine lo spoiler posteriore, tuttavia i trattamenti utilizzati fanno apparire lo specchio di poppa molto largo, quasi a sviluppo orizzontale.

E DENTRO? L’architettura degli interni si mantiene piuttosto fedele a quella della 812 Superfast, conservandone perimetri e interfacce principali di plancia e pannello porta, caratteristico motivo a diapason incluso. La riprogettazione di alcuni elementi – tra cui lo stesso pannello porta – volta all’alleggerimento del peso complessivo della vettura, nonché l’introduzione del tema del cancelletto sul tunnel, contribuiscono a dare un look più moderno e sportivo all’abitacolo, in armonia con lo spirito racing della vettura. Per ora è tutto, appuntamento al 5 maggio per nuove rivelazioni ''live''.