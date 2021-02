PENSAVAMO FOSSE LA GTO E INVECE... Non si chiamerà Ferrari 812 GTO il canto del cigno della Ferrari 812 Superfast (qui la nostra prova in video): a togliere ogni dubbio ci ha pensato il direttore marketing del Cavallino Enrico Galliera, con un video trasmesso ai potenziali acquirenti e pubblicato su Instagram dall'account rosso812. Le parole di Galliera, mentre svela la designazione del prossimo modello con motore V12 montato anteriormente le potete ascoltare voi stessi nella clip qui sotto.

DALLA CASA DEL DRAKE Dall'ufficio di Enzo Ferrari presso Casa Ferrari, vicino alla pista di Fiorano, Galliera annuncia la Ferrari 812 Superfast Versione Speciale. Chi ha ricevuto il video direttamente viene avvertito che fa parte della lista dei potenziali clienti selezionati e che il concessionario di riferimento lo contatterà nei giorni prossimi per fissare un appuntamento. Nulla viene anticipato circa le forme o le caratteristiche tecniche della nuova GT: per quello dovremo pazientare ancora un po'. Come i potenziali acquirenti, del resto.

RUMOR E SPECULAZIONI Dopo la Ferrari 812 Superfast Versione Speciale pare che Maranello sia intenzionata a dare l'addio ai motori V12 aspirati. In particolare sembra che, per dar seguito al proposito di elettrificare il 60% della sua attuale gamma da qui al 2022, entro la fine dell'anno svelerà una nuova supercar ibrida che si posizionerà sotto la SF90. Sotto al cofano, la prossima Ferrari avrà un V6 biturbo da 3,0 litri elettrificato da circa 700 cavalli: facile immaginare una qualche parentela con il motore Nettuno della Maserati MC20, che a sua volta è una (profonda) evoluzione del V6 da 2,9 litri dell'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio nato da una costola del V8 Ferrari. Corsi e ricorsi...