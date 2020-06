Il futuro di Ferrari

Come già sappiamo, i piani di Ferrari prevedono 15 nuove auto entro il 2022. L'anno scorso è stato molto impegnativo per la Casa di Maranello, con ben cinque nuovi modelli, mentre quest'anno ne sono previsti soltanto due. Un video pubblicato su YouTube dal canale Varryx svela quale potrebbe essere uno di questi due modelli.

IL VIDEO Si tratta di un prototipo di 812 Superfast particolarmente sportivo, colto a girare sul circuito di Fiorano. Il prototipo è ben camuffato, ma possiamo notare un diffusore più largo rispetto alla 812 Superfast standard, e in generale un body kit molto aggressivo. Anche il suono del motore è meno acuto di quello della versione cui siamo abituati, e lo possiamo notare anche grazie a un accostamento tra i due modelli presente nel filmato.

I DETTAGLI I rumor sostengono che questo bolide potrebbe far tornare in auge dalle parti di Maranello la sigla GTO, e trattarsi quindi potenzialmente di un esemplare battezzato Ferrari 812 GTO. La Superfast già in commercio monta un motore V12 aspirato da 6,5 litri che genera 800 CV e 718 Nm di coppia, per uno 0 a 100 km/h da 2,9 secondi. È possibile che la versione GTO arrivi a 860 CV e che sarà prodotta in edizione limitata... staremo a vedere e, sicuramente, vi faremo sapere!