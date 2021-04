UNA FERRARI 812 GTS ANFIBIA Ecco una cosa che non vorremmo mai accadesse e cioè una supercar nuova di pacca a mollo nelle acque di un lago. Ma tant’è, che qualche volta ci tocca raccontare anche queste disavventure. Da parte nostra un pizzico di dispiacere unito a qualche sorriso. Per il proprietario una brutta giornata, fortunatamente conclusa con pochi danni e un giro del mondo via web, tanto sono diventate virali le immagini scattate dai passanti. La “sciagura” automobilistica si è consumata lo scorso 19 aprile nei pressi di Sirmione, sul Lago di Garda, dove una Ferrari 812 GTS è letteralmente finita nello specchio d’acqua antistante la località turistica del Bel Paese. Non è chiaro come l’incidente sia potuto avvenire, ma secondo la ricostruzione della Polizia Locale la supercar italiana era posteggiata lungo la carreggiata di una via in leggera pendenza nei pressi di una spiaggia. A questo punto vi chiederete come il gioiello del Cavallino sia potuto finire nel lago. Anche noi… Ebbene, pare che l'auto sia stata inavvertitamente lasciata in folle senza il freno a mano inserito e che, preso l’abbrivio, sia finita in acqua.

SERVE UNA PROCEDURA PER IL FRENO A MANO A parziale discolpa del distratto proprietario bisogna ammettere che innestare il freno a mano sulla 812 GTS non è così semplice. Sarebbe meglio farlo fare dall’auto, che appena spenta ingaggia il blocco automaticamente. Ma esiste anche una procedura manuale dove il guidatore deve tirare entrambe le leve del cambio per innestare il folle, ma dopo aver rilasciato il freno l'auto inserisce automaticamente il “Park Lock” per evitare che si muova. Se un guidatore desidera lasciare l'auto in folle senza il freno a mano innestato, deve attivare la modalità “Autolavaggio” che prevede l'inserimento del folle, lo spegnimento del veicolo e l'attivazione della modalità “Accessori” entro tre secondi. Questa modalità richiede l'inserimento manuale del freno di stazionamento e non lo attiva automaticamente. Non è chiaro se il proprietario di questa 812 GTS avesse l'auto in modalità ''Autolavaggio'' o se abbia disinnestato accidentalmente il freno a mano. Indipendentemente dalla causa, le immagini mostrano che la Ferrari è scivolata in meno di mezzo metro d’acqua. È difficile conoscere l'entità del danno causato, ma la preziosa supercar di Maranello da 340.000 euro aveva il motore spento ed è stata rimorchiata da un carroattrezzi. Ciò significa che potrebbe essere sufficiente una bella asciugata per tornare a sentire cantare il suo poderoso V12.