Autore:

Marco Congiu

LA RICERCA DELLA FELICITÀ Cambiar car è una scelta di vita. È questa una delle massime di Guido Nicheli, in arte Dogui, celeberrimo cumenda milanese passato alla storia della cinematografia italiana. È una frase che però inquadra alla perfezione una scelta da compiere: compro un'auto nuova o usata? E se la voglio usata, cosa scelgo? In un mercato dove le auto ibride ed elettriche stanno – anche se lentamente – crescendo, anche l'usato d'occasione aumenta i propri volumi. AutoScout 24, tra i portali di riferimento a livello europeo per la compravendita di auto e moto usate, ha stilato una classifica delle auto ibride ed elettriche più ricercate dei primi mesi del 2018.

LE GRANDI ASSENTI Solitamente, quando si parla di una Top10 si comincia sempre dal decimo classificato. Stavolta, però, iniziamo dalle auto usate ibride ed elettriche fuori classifica. Dai dati di AutoScout 24 non troviamo dei pezzi da 90 per questa categoria: smart elettrica, BMW i3 e Tesla. Curioso, dal momento che la citycar per eccellenza ha tutte le carte in regola per poter ben figurare in questa classifica, mentre i prezzi proposti dal costruttore californiano – anche per l'usato – rimangono importanti.

DOMINIO NIPPONICO La Top10 delle auto usate ibride ed elettriche 2018 più ricercate è dominata quasi in assoluto da Toyota. La doppia ellissi piazza ben 5 sue vetture tra le prime 10: dalla segmento B per antonomasia, la Yaris, passando all'auto che ha contribuito a crearne globalmente l'associazione con l'ibrido, la Prius. Spazio anche per l'Auris, segmento C che verrà presto sostituita dalla nuova Corolla, mentre anche quando si tratta di SUV e Crossover Toyota resta ai vertici grazie a RAV 4 e C-HR. Anche Lexus ben figura in classifica con la CT 200h e i SUV RX ed NX.

L'ALLEANZA A completare la classifica troviamo due auto riconducibili all'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi. Si tratta degli unici modelli completamente elettrici in graduatoria: la Nissan Leaf e la Renault Twizy.

GIOCARE D'ANTICIPO Analizzando la classifica, si nota come abbia pagato l'occhio lungo di Toyota. L'azienda nipponica nel 1997 lanciava la prima generazione di Prius, auto che come poche altre ha segnato la sua storia. Ad oggi, a giudicare dai numeri della classifica, si può dire che si sia trattata di una scelta vincente e che, nell'immaginario collettivo, l'auto ibrida sia diventata ormai sinonimo di Toyota.

COSì IN EUROPA La situazione in Europa si modifica leggermente, con l'ingresso in classifica di Tesla Model S, BMW i3 e Renault ZOE, apprezzata soprattutto dai cugini francesi. Il prezzo medio di un modello ibrido o elettrico parte dai poco più di 6.000 euro della Renault Twizy agli oltre 74.000 della Tesla Model S. In Italia, un modello ibrido nuovo si paga in media 25.000 euro.