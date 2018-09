Autore:

Lorenzo Centenari

CORSA ENDURANCE Può sembrare una distanza inferiore a quella dei competitor, invece non è così. Perché i 260 km di autonomia dei quali sono accreditate nuova BMW i3 120 Ah e nuova BMW i3s 120 Ah sono misurati in condizioni di marcia reale. Ripetiamo: r-e-a-l-e. Già, perché un conto è il ciclo di omologazione, ben altra cosa è il test del traffico di tutti i giorni. E a oggi, in barba a quanto recitano spot e schede tecniche, nessuna auto elettrica percorre ancora 400 km. Le nuove batterie ad alto voltaggio sistemate sotto il pianale di i3/i3s sono una miniera di energia: 260 km di indipendenza guidando normalmente, e non sfiorando il gas come se il pedale fosse fatto di cristallo. Appuntamento in concessionaria a novembre 2018.

EVOLUZIONE DELLA SPECIE Prodotte nello stabilimento BMW di Dingolfing e composte di otto moduli, ciascuno con dodici celle, le nuove super batterie conservano le dimensioni e il peso delle precedenti, ma raggiungono ora una capacità di 120 Ah, insieme a una capacità lorda di 42,2 kWh. Rapido confronto: nel 2013, BMW i3 caricava a bordo batterie da 60 Ah e una capacità di 22,6 kWh, mentre nel 2016 i successivi accumulatori da 94 Ah non oltrepassavano quota 33 kWh. Risultato, da una generazione all'altra l'autonomia cresce del 30%. A proposito: 260 km il valore realistico, ma secondo gli standard WLTP l'elettrica di Monaco percorre ora 310 km (285 km la i3s).

POTENZA DI RICARICA Inalterato invece il motore elettrico: BMW i3 è sempre equipaggiata da un'unità da 170 cv, BMW i3s da un motore da 184 cv. Quanto al rifornimento di energia, l’elettronica di ricarica di BMW i3 e i3s consente un recupero dell'80% della capacità delle batterie in circa 3 ore con BMW i Wallbox (ricarica trifase con potenza di 11 kW) e 42 minuti presso le stazioni di ricarica fast (50 kW) alimentate a corrente continua.

DALL'ESTETISTA Maggiore autonomia, ma anche l'occhio vuole la sua parte. BMW i3 e i3s 2019 ricevono anche nuove finiture esterne, la nuova vernice Jucaro Beige metallizzata con dettagli Frozen Grey, fari adattivi a matrice di LED per gli abbaglianti. In plancia di comando, il display del menu del sistema iDrive con pulsanti nel riquadro e modalità live è ora disponibile anche in combinazione al programma di navigazione Business. In futuro, disponibile su i3 anche un pacchetto sportivo che include passaruota neri e sospensioni spor con ammortizzatori specifici, molle e stabilizzatori, assetto ribassato, carreggiata allargata e cerchi in lega leggera da 20 pollici. Oltre a ricarica wireless per lo smartphone e hotspot LAN wireless.