Autore:

Giulia Fermani

STAND BMW Al Salone di Parigi 2018 Bmw presenterà la versione M35i della X2: 300 e rotti cavalli sotto il cofano e differenziale autobloccante di serie (all'anteriore) e la Nuova BMW Serie 3 2019, che sfoggia un muso simile a quello dell'ultima Serie 5, ma con un paraurti più discreto, fari più grandi e disponibili con tecnologia laser (ovviamente optional). Anche l’erede della 507, Z1 e Z3 - Bmw Z4- si rinnova completamente per Parigi 2018 non solo nell’estetica ma anche in tutto il comparto meccanico e la Casa di Monaco svela anche l'ultima evoluzione del suo SUV X5.