Autore:

Luca Cereda

IN SOSTANZA L'abito non fa il monaco, si dice. Applicando l'antico adagio al nostro caso, non basta definirsi un SUV coupé per avanzare pretese di sportività. E allora ecco che la BMW X2 rilancia con questa M35i: 300 e rotti cavalli sotto il cofano e differenziale autobloccante di serie (all'anteriore) possono bastare?

PRESTAZIONI E' un quattro cilindri Twin Power Turbo a spingere la X2 nella sua versione M Performance: un 2.0 litri capace, con l'aiuto della trazione integrale xDrive e del Launch Control, di sparare la lancetta a quota 100 km/h in 4,9 secondi partendo da fermi. 306 cv e 450 Nm il computo della sua muscolatura, che implica ovviamente consumi non proprio parchi. Fossero davvero gli 8,1-8,9 dichiarati dalla Casa, comunque, ci metteremmo la firma.

TRATTAMENTO SPECIALE Non manca nemmeno la possibilità di regolare a piacere l'assetto con gli ammortizzatori a controllo elettronico, ma si paga a parte. Tuttavia, la X2 da sparo qualche attenzione straordinaria la include nel prezzo. Il raffreddamento, ad esempio, è tarato ad hoc per la quantità di potenza e i dischi freno sono maggiorati, misura 457 mm all'anteriore e 432 mm al posteriore, nascosti da cerchi da 19 o 20 pollici.

COM'E' Distinguere la BMW X2 M35i da una X2 meno potente è abbastanza facile, anche se il look non è di quelli estremi. Finiture Cerion Grey spezzano il colore dominante sulle calotte degli specchietti, sui cerchi e sulle cornici delle prese d'aria, i listelli del doppio rene sono scuri, e poi c'è il kit aerodinamico M Sport. Varcata la soglia della portiera ecco i nuovi sedili M Sport, rivestiti in pelle Dakota o Alcantara, e il volante sportivo con palette integrate.

QUANTO COSTA Questa nuova X2 arriverà nelle concessionarie a marzo 2019. I prezzi sono ancora da stabilire, ma è facile prevedere che si staglieranno – e non di poco – sopra l'attuale tetto della gamma, ovvero i 53.500 euro (optional esclusi) richiesti dalla X2 25d Msport.