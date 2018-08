Autore:

Matteo Gallucci

ARRIVA L’ESTATE Saranno stati questi giorni di sole e l’estate alle porte. Fatto sta che BMW ha rilasciato ufficialmente oggi le foto, e un video emozionale, della nuova BMW Z4 2019. Ebbene sì, l’erede della 507, Z1 e Z3 si rinnova completamente non solo nell’estetica ma anche in tutto il comparto meccanico. E quando le linee definitive assomigliano molto a quelle della concept da salone dell'auto il risultato finale parte, quasi, sempre con il piede giusto. E poi, detto tra noi, cosa c'è di meglio di guidare "a cielo aperto" durante l'estate?

COSTA AZZURRA Nelle foto ufficiali la nuova Z4 si presenta ancora camuffata ma possiamo vedere chiaramente forme e proporzioni. Tetto in tela, classico cofano motore lungo e aerodinamica ben studiata e in vista con diverse prese d’aria e feritoie all’anteriore, su tutta la zona inferiore del paraurti, e anche al posteriore dove spiccano i due terminali di scarico. Il debutto mondiale è previsto durante il Concorso d’Eleganza californiano di Pebble Beach (26 agosto) per poi fare il bis in anteprima europea nel corso della kermesse del Salone di Parigi (4 ottobre). Per vedere e toccare con mano la nuova BMW Z4 in concessionaria, invece, bisognerà aspettare i primi mesi del 2019. Le foto che trovate nella nostra gallery sono state scattate in costa azzura, vicino a Marsiglia, nel luogo in cui sorge il centro di collaudo BMW di Miramas e dove le pre-serie delle future Z4 sono state messe alla frusta dai tester per saggiare le nuove doti sportive che, secondo indiscrezioni di colleghi che hanno potuto già provare le auto, sono rivoluzionate rispetto alla Z4 che tutti conosciamo con un handling e feeling di guida molto più sportivo rispetto al passato.

SUPRA’S TWIN Più che una novità è una conferma. Il telaio della prossima generazione di BMW Z4 è in condivisione con la nuova Toyota Supra. Gli ingegneri della Casa di Monaco hanno ricercato il massimo coefficiente di rigidità torsionale possibile con un risultato migliorato del 30% rispetto alla precedente generazione. Addio beccheggio e rollio, quindi, grazie anche alle sospensioni ottimizzate che vede la scelta all’anteriore dello schema McPherson e al posteriore di tipo Multilink. Per aumentare ancora di più il piacere di guida e il divertimento tra le curve è certa la presenza del differenziale autobloccante al posteriore. Da scheda tecnica al vertice delle motorizzazioni ci sarà il 6 cilindri da 3.0 litri capace di erogare circa 350 cv per la versione Z4 M40i.

Ph. Credit: Instagram user @liucunyi