Autore:

Giulia Fermani

SPIDER PIU' ECONOMICHE La bella stagione è finalmente arrivata: durerà? Chi può dirlo. Quello che è certo è che ci sono bastati pochi giorni per scrollarci di dosso la pesantezza dell'inverno per buttarci a capofitto nel mood primaverile. E cosa dice primavera più di un'auto cabrio? Se avete sempre sognato di possederne una ma siete convinti che non ne esista una adatta alle vostre tasche, questa guida forse vi farà ricredere. Curiosi di sapere quali sono le 10 auto usate, cabrio ovviamente, più economiche? Ve lo diciamo noi.

LA TOP 10 DELLE CABRIO A SUPERPREZZO Vi abbiamo raccontato quali sono le auto premium usate più convenienti e, più di recente, quali Suv potete mettere in garage spendendo meno di 10 mila euro. Ora, incoraggiati dalla bella stagione, ci siamo rivolti nuovamente ad AutoUncle, questa volta per stilare una classifica delle 10 auto cabriolet più vendute e con il miglior rapporto qualità prezzo nel mercato dell'usato basandoci sull'anno di imatricolazione, sulla quantità di esemplari venduti e, ovviamente, sul prezzo medio di vendita. In cima alla classifica, con 765 unità vendute al prezzo medio di 9.700 euro c'è Mercedes SLK 200 (Anno 2005) e scorrendo la top 10 troviamo anche Peugeot 206 del 2003, Peugeot 207 del 2008 e Volkswagen Beetle del 2006. E voi, quale scegliereste? Fatecelo sapere nei commenti.