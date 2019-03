Autore:

Giulia Fermani

10 SUV A MENO DI 10 MILA EURO I Suv piacciono moltissimo agli automobilisti, che scelgono di mettersene uno in garage anche in assenza di plafond della carta di credito illimitato. Come? Puntando sull'usato più economico, cioè su quei modelli acquistabili anche con meno di 10mila euro. Dalla più economica Fiat Sedici alla Toyota RAV4, ecco la classifica di AutoUncle dei Suv più economici, scelti nella lista delle auto bestseller degli ultimi due mesi, che avessero venduto almeno 500 esemplari.

LA TOP 10 Con un prezzo medio di partenza di 5mila euro la più economica è la Fiat Sedici, auto realizzata in collaborazione con Suzuki e prodotta dal 2005 al 2014. Il primato di più economica dell’usato se lo gioca con la giapponese Daihatsu, che si colloca al secondo posto della classifica con la Terios, suv compatto in commercio dal 1997. A voler alzare un po’ il budget si può valutare l’acquisto di una Mitsubishi Pajero: se un modello con 350mila km e 20 anni sulle spalle si trova, in media, a 4mila euro, un esemplare con metà dei km (170mila) costa circa il doppio. Altro fuoristrada in elenco è il Land Rover Freelander, un’auto valutata molto bene ma di cui si trovano molti esemplari coerenti con il nostro budget. Scorrendo la classifica troviamo Suzuki Grand Vitara e, al sesto posto, il primo suv di grandi dimensioni prodotta dalla casa coreana Kia Sorento. Settima posizione per la Chevrolet Captiva a cui segue un altro piccolo spiraglio europeo con Opel Antara, prodotta dal 2006 alla fine del 2015. Nono posto in classifica per Suzuki Jimny. Classifica che si chiude con la Toyota RAV4, la più venduta, per numero di esemplari.