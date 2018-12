Autore:

Giulia Fermani

SUV USATI PIU' VENDUTI (E PIU' COSTOSI) Lo scorso anno vi abbiamo dimostrato che per mettersi in garage l'auto dei sogni non è necessario svenarsi o impegnarsi con un leasing ma che si può puntare sull’usato premium. Oggi, invece, parliamo di Suv e ribaltiamo completamente la prospettiva. Tutti li adorano, tutti li vogliono, tutte le Case li hanno in filiera produttiva: ma ammazza quanto costano. E nel mercato dell’usato la situazione non cambia molto, per alcuni modelli in particolare. Le indagini condotte da Auto Uncle hanno portato alla stesura di una classifica dei 10 Suv usati più costosi tra quelli più venduti. Porsche Macan in testa, ecco gli altri quali sono.

La tabella mostra i suv bestseller più costosi tra le auto con meno di due anni vendute negli ultimi 60 giorni, con almeno 200 esemplari a modello e a partire da 50mila euro.