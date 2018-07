Autore:

Matteo Gallucci

THE DAY BEFORE TOMORROW Domani è il grande giorno perché sarà svelata a Shangai la nuova Porsche Macan 2019. Il SUV sportivo che ha riscritto i punti di riferimento della categoria e che dal 2014, anno del suo debutto, ad oggi ha raggiunto un traguardo di vendite davvero importante con oltre 350.000 unità vendute nel mondo arriva al giro di boa. Giocando d'anticipo, per creare maggiore attesa, Porsche ha rilasciato il teaser del nuovo posteriore della Macan 2019: dove il fanale posteriore regala una firma luminosa unica proprio come dettato dal family feeling degli ultimi modelli della Casa di Stoccarda.

COME CAMBIA La speranza dei più sarebbe quella di un "non cambiamento" visto che l'attuale Porsche Macan a listino si guida come una vera sportiva nonostante le ruote alte. L'unica competitor che è riuscita a sfidarla sul campo del piacere di guida è stata l'Alfa Romeo Stelvio; un modello più fresco di 3 anni rispetto alla Macan del 2014 che ora vuole tornare a dettare legge in solitaria grazie a motori ancora più performanti, un assetto messo a punto e importanti novità non solo sul piano estetico ma anche su quello tecnologico. Infatti oltre al rinnovo per frontale, posteriore ed interni è data per certa una versione ibrida con il 3.0 litri benzina di derivazione Audi.