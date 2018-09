Autore:

Giulia Fermani

VERSIONE CELEBRATIVA Tra le tante novità pronte al debutto al Salone di Parigi 2018 ci sarà anche Toyota Yaris Y20, l’edizione celebrativa dei 20 anni della supermini giapponese. Esaurite le unità di lancio, la Toyota Yaris Y20 entrerà nella filiera produttiva come parte della gamma 2019.

COM'E' Classe 1998, la prima Yaris fu presentata proprio al Salone di Parigi di quell’anno. 1998 come il numero di esemplari di Y20 celebrativa che saranno prodotti. La vernice dorata dell'esemplare che verrà esposto a Parigi 2018 richiama la Toyota Yaris originale, mentre il tetto grigio scuro bi-tone, le modanature laterali grigie, la griglia frontale grigia sono stati aggiunti per la versione celebrativa. Ad appannaggio della sola Y20 anche i vetri oscurati posteriori oscurati, i cerchi in lega grigi da 16 pollici.