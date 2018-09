Autore:

Luca Cereda

ANTEPRIMA Sbarca al Salone di Parigi 2018 la Toyota Corolla Touring Sports, modello destinato a prendere il posto della Auris wagon ed equipaggiato con motori ibridi (di cui uno nuovo). Se “tenete famiglia” e uno spirito green, prendete nota.

CARICA! Rispetto alla Auris famigliare, è più lunga e capiente. Costruita sulla piattaforma Tnga, la nuova Toyota Corolla Touring Sports è lunga 4,65 metri (+6 cm), ha un passo di 2,70 e uno spazio in seconda fila promettente. Ma il pezzo forte è sempre il bagagliaio, che ha una capacità di carico dichiarata di 598 litri.

PER TECNOFILI Disegnata dal centro stile europeo, la nuova Corolla sfoggia un quadro strumenti tridimensionale, head up display, stereo JBL GreenEdge Premium, ricarica wireless per gli smartphone e il sistema multimediale Toyota Touch, di serie o optional a seconda delle versioni.

GO GREEN Sotto il cofano, ai clienti si offre una doppia scelta ibrida: tra il motore 1.8 da 122 cavalli o il nuovo 2.0 da 180 cavalli. Bisogna poi capire se anche la Corolla giardinetta, come la versione hatchback, introdurrà in un secondo tempo una motorizzazione tradizionale, il 1.2 turbo da 116 cv.