Autore:

Marco Rocca

ARRVA LA COROLLA La nuova Toyota Auris, che abbiamo conosciuto allo scorso Salone di Ginevra, non si chiamerà più Auris. A dirlo è stata la stessa Toyota che ha scelto di riporatare in auge il nome Corolla per la sua compatta tanto amata dai tassisti e non solo.

NUOVO PIANALE Del resto la scelta sembra essere quanto mai azzeccata se teniamo conto che dal 1966 la Corolla ha venduto ben 45 milioni di esemplari in tutto il mondo. Un nome importante, quindi, sicuramente più noto al grande pubblico. Al prossimo salone di Parigi vederemo anche la Corolla Touring Sports che, come il resto della nuova gamma, si baserà sulla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA).

I MOTORI Le consegne della nuova Toyota Corolla sono previste nei primi mesi del 2019. È confermato l'ibrido nelle varianti 1.8 HEV da 122 cavalli e 2.0 HEV da 180, che affiancheranno il 1.2 turbobenzina da 116 cavalli.