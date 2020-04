UN SUV COMPATTO AL PREZZO DI UN'UTILITARIA

DUE PIÙ DUE Tempi duri, per il portafogli. Tra stipendi congelati, fatture non pagate, soprattutto la mancanza di una prospettiva certa, in famiglia la parola d'ordine è risparmio. Il mercato auto piange e non è certo una sorpresa: la sostituzione del veicolo può attendere. Salvo i casi in cui le condizioni del tuo mezzo di trasporto siano tali da scalare l'ordine delle necessità, e imporre quindi la ricerca di un altro prodotto. L'auto costa, è ovvio, tuttavia il canale dell'usato offre un ampio spettro di proposte. Per intercettare la maggiore fetta di domanda, abbiamo perciò selezionato 8 Suv compatti di seconda mano dalla quotazione inferiore ai 15.000 euro. Non solo: Suv compatti usati, e in particolare con due anni di vita alle spalle. Nei primi 24 mesi la valutazione cala infatti di parecchio, nell'ordine del 40%, ma ugualmente ti porti a casa un'auto relativamente giovane come design, e quasi sempre in buone condizioni di utilizzo. Immaginando di tenere l'auto altri 2 anni, la curva del valore sarà scesa in modo più dolce, cioè di un altro 15-20% soltanto (salvo i casi in cui, nel frattempo, l'auto non subisca un radicale cambio generazionale): rivenderla sarà un'operazione semplice, e soprattutto mediamente remunerativa. Partiamo.

Il mini-Suv del Double Chevron, così compatto (4 metri e 16) e così caratteristico coi suoi Airbump laterali, è sulla piazza dal 2017 e tira ancora forte. Pescando dal mercato secondario, di esemplari inferiori alla nostra soglia ne esistono sia diesel, sia benzina. Per una C3 Aircross MY2018 in edizione 1.2 PureTech benzina da 82 cv (versione non più a listino) stiamo sotto la soglia dei 14.000 euro. Idem per C3 Aircross 1.5 BlueHDi, sia in formato 100 cv, sia 120 cv. L'unica rinuncia è al cambio automatico EAT6, occorre accontentarsi (si fa per dire) del cambio manuale a 6 marce. In tutti i casi, il risparmio rispetto ad un modello nuovo equivalente oscilla tra i 5.000 e i 7.000 euro.

Non poteva mancare, nella nostra carrellata, anche il crossover della marca nazionale, cromosomi 500 e muscoli da Suv (4 metri e 26). La stragrande maggioranza delle 500X con due anni di vita alle spalle (il 2018 è l'anno che coincide col restyling) appartiene alla versione 1.3 Multijet, quella cioè equipaggiata di motore diesel da 1.300 cc da 95 cv di potenza. Anziché 21.500 euro, cioè la soglia di ingresso, oggi, per l'allestimento base, spendi tra i 14.000 e i 15.000 euro, persino qualcosa di meno qualora il chilometraggio sia superiore ai 50.000 km. Gli allestimenti più frequenti sono quelli intermedi, come i livelli Cross e Pop Star. Più rari gli esemplari a benzina, ma in vendita sotto i 15.000 euro non manca nemmeno 500X 1.0 T3 120 cv, che nuova parte (e sottolineiamo ''parte'') da 20.500 euro.

Il popolare B-Suv di casa Ford soffre oggi la concorrenza interna di un'autentica fotomodella come nuova Puma, tuttavia EcoSport, un Suv piccino piccino (è lungo 4 metri e 10) ma anche adatto a qualsiasi tipo di impiego, off-road incluso vista la sua notevole altezza dal suolo, non passa mai di moda e conta ancora numerosi fan. Anziché fresca di stampa, perché non considerare una EcoSport 2018, pressoché identica a quella odierna? Sotto il tetto dei 15.000 euro sono in vendita sia esemplari turbodiesel 1.5 TDCi 95 cv, sia (per chi percorre pochi chilometri al mese) in versione 3 cilindri turbo benzina 1.0 EcoBoost, un gioiello di motore da ben 125 cv. Tra i 14.000 e i 15.000 euro ti assicuri una EcoSport ben equipaggiata, e risparmi una bella sommetta: anche 7.000-8.000 euro, buttali via.

Tra non molto uscirà in strada pure la versione plug-in hybrid, tuttavia se di soluzioni così all'avanguardia ancora non siete convinti, se siete quindi affezionati a forme di propulsione più tradizionali, tanto vale spulciare anche tra le offerte di Jeep Renegade che risalgono all'altro ieri. Proprio a metà 2018 il Suv compatto italo-americano, 4 metri e 24 di puro feeling Jeep anche se il pianale è condiviso con Fiat 500X, ha subito un lieve aggiornamento. Il quale aggiornamento, dell'edizione immediatamente precedente, ha sensibilmente influenzato il valore. Trovi perciò esemplari 1.6 Multijet 120 cv con 2 anni di carriera, prevalentemente in allestimento base Longitude, a cavallo proprio tra i 14.000 e i 15.000 euro. Nuova, Renegade turbodiesel parte oggi da 26.800 euro: fate voi i conti (lo paghereste quasi la metà...).

Da qualche mese è in commercio la nuova generazione, un'auto tutta nuova per davvero, ma che in fondo con la Juke prima edizione condivide sempre quello spirito un po' sbarazzino che negli anni ha conquistato chissà quanti cuori. E se gli ingombri sono un fattore, sappiate che l'originale è ancor più corta (4 metri e 14). Se l'imperativo è quello di restare dentro il budget, ma a guidare una Juke tutta tua proprio non vuoi rinunciare, non resta che scorrere indietro l'orologio. Della serie 2018, a 15.000 euro scarsi hai due opzioni: Juke 1.5 dCi (che nuova, manco esiste più), oppure Juke 1.6 GPL, altra versione esclusa oggi dal listino. In caso di alimentazione a gas, oltretutto, le bombole saranno in buono stato, avendo appena due anni di vita (cioè altri 8 anni prima della revisione obbligatoria), e mediamente, non più di 50.000 km sul groppone. Si pesca bene anche a livello di equipaggiamenti (Tekna, N-Connecta). Ah, quando parliamo di motori diesel, parliamo sempre di motori diesel Euro 6, quindi al riparo, almeno ancora qualche anno, da eventuali divieti di sorta.

Era il 2017, quando dall'incrocio genetico con Peugeot 2008 nasceva Crossland X, crossover cittadino di 4 metri e 21 che in Italia non ha impiegato molto a guadagnare posizioni in graduatoria. Il mercato dell'usato è già assai popolato, soprattutto di versioni diesel. Attenzione alla differenza tra Crossland 1.6, cioè la cilindrata espressa fino a circa metà 2018, e Crossland 1.5, quella invece equipaggiata dal successivo e più efficiente 4 cilindri di origine PSA. Sta di fatto che, se si accetta di acquistare un esemplare di 2 anni fa, si risparmiano anche 9.000 euro: oggi la versione 1.5 Diesel Innovation parte da 23.750 euro, mentre tra le occasioni di seconda mano non mancano offerte poco sopra i 13.000 euro.

Direte che nuova 2008, con la omonima antenata c'entra poco o niente. E in effetti la generazione in vendita da fine 2019 è uno sport utility in tutto e per tutto, mentre 2008 prima maniera nacque come piccola monovolume, per poi trasformarsi in Suv compatto solo in seguito al restyling di metà carriera (2016). Un'auto differente anche nelle dimensioni (4 metri e 16 anziché anziché 4 metri e 30), quella uscita di produzione lo scorso anno, ma non per questo un prodotto che ha perso le sue ottime proprietà: si paga pegno in termini di stile, d'accordo, tuttavia vuoi mettere un gap di quasi 10.000 euro? Proprio a causa del radicale salto generazionale, una 2008 1.5 BlueHDi anno 2018 è tua anche a soli 13.000 euro, anziché i 23.000 euro minimo dell'edizione attuale. Stesso differenziale in caso di alimentazione a benzina: una 2008 1.2 PureTech 82 cv del 2018 può scendere fino a 12.000 euro, e pazienza se oggi il motore esprime 20 cv in più grazie alla sovralimentazione.

Chiudiamo con colei che tra gli urban crossover non ha rivali, o quasi. Se il successo di prima Captur è stato clamoroso, la nuova generazione porta in dote persino maggiore qualità, miglior design, miglior tecnologia. Ma sotto certi aspetti, un model year 2018 non sfigura neanche oggi. E soprattutto, costa meno (molto meno) ed è ancor più tascabile (4 metri e 12, rispetto agli attuali 4 metri e 23). Può capitare di imbattersi in un esemplare 1.0 TCe turbo benzina sotto i 12.000 euro. Tendenzialmente un po' più alta (anche se sempre inferiore ai 15.000 euro) la spesa per l'edizione 1.5 dCi a gasolio. L'offerta è in ogni caso molto vasta e diversificata come allestimenti, la più vasta in assoluto tra le nostre candidate. Ora, tocca a voi. Quale Suv compatto usato-poco-usato stuzzica il vostro palato?