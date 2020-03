Cercate un’auto a 7 posti? Il mercato, oggi, qualche opportunità la offre ma non sono moltissimi i modelli fra cui scegliere. E se anche il prezzo d’acquisto è un importante criterio di selezione, ecco 6 monovolume che, a marzo 2020, combinano al meglio spazio a bordo, e capacità di carico con un prezzo fino a 25.000 euro. Nella nostra guida all’acquisto trovate le misure di tutti i modelli, i motori consigliati e gli allestimenti in listino, che rientrano nel budget. Ve le presentiamo in ordine crescente di prezzo.

La monovolume di Dacia è un esempio di semplicità, versatilità ed economia. È la meno costosa fra le rivali con un prezzo di base che parte da 13.900 euro per la versione Essential Blue dCi 95 CV. È lunga 4 metri e mezzo, la capacità del bagagliaio varia da 207 a ben 2.167 litri e ci sono fino a 7 posti di serie. Il divanetto centrale è rimovibile interamente o si può reclinare un solo schienale. La Lodgy può essere equipaggiata con due motorizzazioni per 4 diverse potenze: ci sono il 1.3 benzina da 102 e 131 CV, e il 1.6 turbodiesel da 95 CV oppure 116 CV. Il nostro consiglio? Va molto bene il turbodiesel da 95 CV, non è il top di potenza, ma offre un buon equilibrio fra prestazioni e ridotti consumi. Per tutte cambio manuale euna media dichiarata di 5,9 litri/100 km per i motori benzina e 4,1 litri/100 km per i diesel. Il prezzo della versione più costosa nemmeno si avvicina al nostro tetto dei 25.000 euro, con un listino di 17.150 euro. Si tratta dell’edizione speciale 15° Anniversario Blue dCi da 116 CV.

Allunga di una spanna la 500L e avrai la… 500L Wagon, ovvero la versione con 14 centimetri in più per regalare comfort aggiuntivo ai 7 passeggeri e con un listino che attacca a 19.850 euro per la versione 1.4 Urban. La monovolume… station wagon di Fiat è lunga 4,38 metri e il vano di carico ha una capienza che passa da un minimo di 168 fino a un massimo di 1.590 litri. Il divanetto della seconda fila può scorrere avanti e indietro per regalare un po’ più di spazio agli occupanti, oppure ai bagagli. La gamma motori si basa sul 1.4 litri 4 cilindri benzina da 95 CV, sul quattro cilindri 1.3 turbodiesel Multijet da 95 CV, per arrivare fino al 1.6, sempre della famiglia diesel Multijet, ma con una potenza di 120 CV. Meglio i due diesel del benzina per prestazioni e consumi ridotti. Se non vi interessa scattare per primi al semaforo, il più azzeccato è il Multijet da 95 CV. Consumi rispettivamente di 6 litri/100 km per il benzina e 4 litri/100 km per i diesel. Prezzo massimo 25.350 euro, ma non è necessario arrivare a tanto.

Il Fiat Doblò Combinato parte da 20.480 euro per il benzina 1.4 Fire T-Jet Easy. Si tratta della versione finestrata per passeggeri del conosciuto veicolo commerciale leggero della Casa di Torino. È lungo 4,41 metri ma è anche declinato in versione “Maxi” con carrozzeria fino a 4,74 metri. La capacità del suo vano posteriore in configurazione 7 posti non è dichiarata da Fiat ma varia da 790 a 3.200 litri e si spinge fino a ben 4 metri cubi nella versione allungata. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la scelta può essere fatta fra il 1.4 litri, benzina oppure metano da 120 CV e il 1.6 turbodiesel da 95 o 120 CV. Cambio manuale e consumo medio dichiarato di 8 litri/100 km per il benzina, 5 metri cubi/100 km per il metano e 5 litri/100 km per il diesel. Molto interessante la soluzione della motorizzazione a metano, che unisce buone prestazioni a costi di gestione ridotti. Se tenete al portafoglio avete trovato la soluzione giusta! I prezzi restano vicini alla nostra soglia, anche per il top di gamma, e arrivano fino a 25.700 euro per la versione 1.6 Multijet 120 CV Trekking. La gamma a metano T-Jet Natural Power parte da 23.480 euro e arriva fino a 25.480 euro, a seconda dell’allestimento.

Anche il Peugeot Rifter, che attacca a 22.000 euro per il modello 1.2 Puretech Active, ma costa 22.600 euro con l’opzione dei 7 posti, offre una grande versatilità in abitacolo. Innanzitutto, è disponibile in due lunghezze di 4,4 metri oppure 4,75 metri. Piccola curiosità: c’è in optional l’Advanced Grip Control, il sistema che migliora la trazione sui tracciati più impervi, pur avendo la sola trazione anteriore. Ma attenzione agli optional perché basta poco per sforare il budget. Per esempio, fino a 25mila euro potrete spingervi fino alle versioni Active e Allure con il milledue benzina o il millecinque diesel. La GT Line e molti degli allestimenti con carrozzeria allungata sono fuori portata. La capacità del bagagliaio nella versione corta 5 posti varia da 775 a 3.000 litri e nella versione 7 posti il volume minimo scende a soli 65 litri. Il Rifter lungo, a 7 posti con la terza fila scorrevole, ha un bagagliaio che varia da 209 o 322 litri a 3.500 litri. I motori in gamma sono due, per 4 livelli di potenza. C’è il 3 cilindri, milledue turbo-benzina con 110 o 131 CV e il quattro cilindri 1,5 litri turbodiesel da 102 o 131 CV. Il più azzeccato è quello nella versione da 102 CV, che si addice alle necessità di spostamento ed economia di una famiglia media senza troppe rinunce nelle prestazioni. Lato consumi, per il Rifter, Peugeot dichiara una media che va da 4 a 5 litri/100 km in funzione di motorizzazione e cambio, manuale o automatico.

Il multispazio Opel parte da 22.790 euro in allestimento 1.2 Turbo Advance 7 posti. Ed entro i 25.000 euro di budget c’è una discreta scelta fra benzina e diesel, a patto di accontentarsi dell'allestimento di accesso Advance. Il Combo Life si distingue per la versatilità offerta dall’abitacolo. Per esempio, la fila centrale è composta da tre sedili indipendenti e le due poltroncine della terza fila sono removibili e scorrevoli sul Combo in versione con carrozzeria taglia XL. La sua misura può essere di 4,4 oppure di 4,75 metri ed essendo gemello del Peugeot Rifter - oltre ad avere le medesime caratteristiche tecniche - il vano di carico ha le stesse capacità: da 775 a 3.000 litri nella versione corta a 5 posti, mentre con la terza fila di sedili, il volume minimo scende a soli 65 litri. Il Combo Life lungo a 7 posti ha un bagagliaio che varia da 209/322 a 3.500 litri. Le motorizzazioni? Si parte dal 3 cilindri 1.2 turbo-benzina, che può erogare 110 oppure 131 CV e si arriva al 1.5 turbodiesel CDTI da 75, 102 oppure 131 CV. Come per il gemello Peugeot Rifter, anche in questo caso il nostro consiglio è di scegliere il turbodiesel da 102 CV, valido compromesso fra prestazioni e costi di esercizio. Il consumo medio dichiarato si sposta da 4,1 a 5,5 litri/100 km in funzione di motore, benzina o diesel e cambio, manuale o automatico.

La Renault Grand Scénic parte da 23.950 euro nella versione turbo-benzina 1.3 TCe 115 CV Sport Edition. Che poi, con il budget a disposizione, è l’unica alla nostra portata perché tutto il resto della gamma si spinge ben oltre tale cifra. La monovolume francese è un’auto molto ben rifinita, con un abitacolo confortevole e con i 7 posti di serie. È chiaro che non deriva da un veicolo commerciale, come invece fanno alcune concorrenti. Lunga 4,63 metri (22 cm in più della Scénic standard), ha il bagagliaio con una capacità variabile da 189 a 1.737 litri. La fila centrale ha un divanetto a due posti e un sedile singolo, tutti scorrevoli e ripiegabili con facilità. Lato motori, il 1.3 litri turbo-benzina declinato nella potenza di 116 CV effettivi della 1.3 TCe offre un ottimo compromesso, che non vi farà rimpiangere il più classico dei turbodiesel. Con questa motorizzazione di accesso Renault dichiara un consumo medio di 6 litri/100 km.