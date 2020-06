I CONSIGLI PER SCEGLIERE BENE L'AUTO USATA

LE REGOLE D'ORO PER EVITARE I BIDONI Oggi scegliere e comprare un'auto usata non è impresa così semplice come potrebbe sembrare. Cercare il modello preferito, confrontare offerte e soluzioni finanziarie, andare a vedere l'auto di persona: sono molteplici le variabili da incrociare per concludere un buon affare. Oggi internet ci viene incontro poiché permette di avere sotto gli occhi immediatamente e simultaneamente foto, caratteristiche e prezzi, ma non sempre il venditore entra nei dettagli e, inoltre, può capitare di imbattersi nel solito ''furbetto'' senza scrupoli che fa leva sulla sua esperienza (e sulla vostra inesperienza...) per piazzare il classico bidone.

Noi vi diamo le dritte per evitare di cadere nel tranello, ma anche per arrivare all'appuntamento più preparati. Cosa guardare e cosa chiedere, come controllare le parti più nascoste e prendere la decisione corretta. Nel nostro video vi sveliamo tanti piccoli segreti e vi diamo i suggerimenti giusti per non prendere una cantonata e mettere le mani sull'auto di seconda mano dei vostri sogni.