FAMIGLIARI D'OCCASIONE Cercate tanto spazio a buon prezzo? Una station wagon di seconda mano potrebbe fare al caso vostro. Ma quale scegliere? Se credete nell'intelligenza collettiva - quella, per intenderci, che contribuisce a formare la reputazione dei locali su Tripadvisor o dei prodotti tramite le recensioni lasciate dai clienti su Amazon - un buon criterio potrebbe essere affidarsi alle statistiche di vendita. L'ultima giunta in redazione l'ha stilata il sito Autouncle.it, un aggregatore di annunci internazionale che scandaglia oltre duemila siti diversi ed elabora statistiche per dare indicazioni sulla bontà o meno del prezzo proposto.

DUE CLASSIFICHE DIVERSE Nello specifico, ecco elenco e caratteristiche - prezzo medio in primis - di quelle che sono state le station wagon vendute più velocemente negli ultimi 60 giorni, tra ottobre e dicembre 2019. Autouncle propone una classifica ordinata secondo il tempo necessario a vendere le auto in questione: la trovate nell'infografica nella gallery. Qui di seguito vi proponiamo invece una diversa chiave di lettura in cui i vari modelli sono elencati in ordine di numero di esemplari venduti nel periodo.

Audi A4 Avant 2008 - 9.900 esemplari - 15.800 euro

Ford Focus Wagon 2011 - 5.415 esemplari - 7.100 euro

Volkswagen Passat Variant 2012 - 4.888 esemplari - 12.200 euro

Fiat Tipo Station Wagon 2017 - 2.972 esemplari - 14.600 euro

Peugeot 308 SW 2015 - 2.729 esemplari - 12.200 euro

Renault Megane Sporter 2013 - 2.204 esemplari - 8.900 euro

Alfa 159 Sportwagon 2008 - 1.586 esemplari - 4.000 euro

Volkswagen Golf Variant 2015 - 1.358 esemplari - 14.500 euro

Renault Clio Sporter 2015 - 1.314 esemplari - 9.300 euro

BMW 316 Touring 2015 - 1.206 esemplari - 16.200 euro

NUMBER ONE Al primo posto vince, con largo distacco l'Audi A4 Avant, grande classico delle station wagon premium. La reputazione del marchio mantiene alto il valore di esemplari anche datati, visto che la statistica si riferisce al model year 2008. I prezzi possono partire da meno di 3 mila euro, ma la media delle offerte si mantiene poco al disotto dei 16 mila. La differenza la fanno lo stato di conservazione e il chilometraggio. Gli esemplari più interessanti superano di poco i 100 mila chilometri, mentre quelli più economici si avvicinano ai 300 mila. Naturalmente ad andare per la maggiore sono le motorizzazioni diesel. Il che, per auto di questa età, pone qualche imminente problema di circolazione a chi abita in città dove i motori a gasolio meno puliti vengono via via banditi dalla circolazione: per esempio l'Area B di Milano.

SUL PODIO La seconda piazza se l'aggiudica la Ford Focus Wagon 2011, un'auto certamente tra le più apprezzate con i suoi 5.415 esemplari venduti nel bimestre. Sul gradino più basso del podio si piazza la Volkswagen Passat Variant. Per chi crede nella qualità tedesca, questo è un acquisto probabilmente più furbo rispetto all'Audi. Rispetto alla cugina dei quattro anelli, infatti, la VW viene via a prezzi più bassi - qui siamo intorno a 12.200 euro - e gli esemplari sono ben più recenti: si parla di macchine del 2012, ossia appartenenti alla penultima serie.

LE PIÙ RECENTI DELLA CLASSIFICA Se la freschezza dell'auto è il vostro primo criterio di scelta, l'auto da prendere in considerazione per è certamente la Fiat Tipo Station Wagon, che trovate al quarto posto nella classifica delle più richieste. Esemplari del 2017 - i più giovani di tutta la top ten - passano di mano per circa 14.600 euro. Anche qui la massima scelta si ha tra le versioni a gasolio, ma non mancano quelle a GPL che come prezzi sono allineate alla media del modello.

LA MENO COSTOSA È... Quinta e sesta piazza sono occupate dalla Peugeot 308 SW del 2008, che all'epoca era disponibile anche in versione a 7 posti, e dalla Renault Megane Sporter 2013: un modello di grande successo commerciale. Segue, al settimo posto, l'auto più economica del gruppo: l'Alfa Romeo 159 Sportwagon del 2008. Condivide con l'Audi A4 la palma per il modello più datato, ma passa di mano, in media, per soli 4.000 euro. Anche qui tante diesel e percorrenze fino a circa 300 mila chilometri per le auto più sfruttate.

C'È ANCHE LA GOLF Decisamente più attuale, per età e prezzo, è la Volkswagen Golf Variant 2015, che vale circa 14.500 euro. Stiamo parlando della Station Wagon basata sulla Golf di settima generazione: quella che sta per essere mandata in pensione dalla Golf 2020. Un'auto certamente molto apprezzata e ancora attuale. La segue in classifica, secondo l'ordine delle più vendute, la Renault Clio Sporter del medesimo anno: il 2015. Anche qui siamo di fronte a un'auto piuttosto recente, che vale attorno ai 9.300 euro. Chiude la top ten la BMW 316 Touring, anche lei del 2015. La bavarese è la più costosa in assoluto, con un valore sul mercato dell'usato attorno a 16.200 euro.