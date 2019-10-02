Offerte scooter ottobre 2026: scopri sconti e promozioni

Offerte, sconti e promozioni scooter a ottobre 2026: dai 125 ai 150, passando per 200, 300, 400 cc e oltre, fino ai tre ruote

Promozioni, sconti e offerte per gli scooter sono un incentivo fondamentale per generare la proverbiale mobilità alternativa. Ecco le offerte, divise per cilindrata, a caccia della migliore opportunità nel mese di febbraio 2026.

Gli scooter sotti i 125 cc sono scooter più economici, nati per soddisfare le esigenze dei mercati asiatici ma commercializzati con discreto successo anche in Europa. Consumano poco e costano meno dei più grandi 125 cc. Ottimi per chi si sposta prevalentemente in città.

Scooter Honda

Vision 110 - Il più piccolo degli Honda si può avere con la Formula Easy fino a 24 mesi (TAN fisso 3,99% - TAEG max 10,12%).

Scooter Kymco

Agility 50 4T Plus R16 - Sconto di 100 euro sul listino di 2.390: prezzo di 2.290 euro.

Scooter SYM

Fiddle 50 - Prezzo scontato da 2.399 a 2.099 euro con bauletto incluso.

Gli scooter 125 sono ideali per chi si muove prevalentemente in città e dintorni (anche se tangenziali e autostrade ora sono permessi anche a loro). Per guidarli serve la patente A1 – conseguibile a 16 anni – o la B (quella della macchina). OK anche in due.

Scooter Aprilia

SR GT 125 - 1.000 euro di vantaggi e finanziamento a interessi zero con prima rata a gennaio 2027. E ci sono 4 anni di garanzia inclusi su tutti gli scooter del Gruppo Piaggio.

Scooter Honda

PCX 125 - 36 rate da 58,34 euro con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% - TAEG 9,14%).

- con la Formula Easy (TAN fisso 3,99% - TAEG 9,14%). SH Mode 125 - Finanziamento senza interessi in 24 mesi: 24 rate da 68,75 euro (TAN fisso 0,00% - TAEG max 14,01%).

- Finanziamento senza interessi in 24 mesi: (TAN fisso 0,00% - TAEG max 14,01%). SH 125 - Finanziamento con anticipo in 36 rate da 70,16 euro (TAN 1,99% - TAEG 9,09%). Per la versione Vetro c'è il finanziamento senza interessi in 24 rate con anticipo (TAN 0,00% - TAEG 7,06%). Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Honda.

Scooter Kymco

Agility S 125 - 100 euro di sconto : prezzo di 2.490 euro.

- : prezzo di 2.490 euro. Agility NX 125 - Novità in promo: 100 euro di sconto e prezzo di 2.590 euro.

- Novità in promo: e prezzo di 2.590 euro. Micare 125 - 100 euro di sconto , prezzo di 2.090 euro.

- , prezzo di 2.090 euro. People S 125 ABS - 100 euro di sconto sul listino, a 2.890 euro.

- sul listino, a 2.890 euro. Skytown 125 - Prezzo scontato di 200 euro: scende a 2.790 euro.

Scooter SYM

ADX 125 - Listino da 3.499 a 3.199 euro .

- Listino da 3.499 a . Jet X 125 - Prezzo promo di 2.599 euro (listino 3.050).

- Prezzo promo di (listino 3.050). Symphony 125 - 2.499 euro con bauletto e parabrezza, oppure 2.399 euro con solo bauletto.

- con bauletto e parabrezza, oppure con solo bauletto. Symphony ST 125 - 2.799 euro (da 2.899) con bauletto, parabrezza e copri strumentazione.

Scooter Vespa

Vespa GTS 125 - Bauletto incluso: anticipo 1.080 euro e rate da 99,50 euro (TAN 4,98% - TAEG 8,47%); dopo 3 anni si può tenerla, cambiarla o restituirla.

- Bauletto incluso: anticipo 1.080 euro e (TAN 4,98% - TAEG 8,47%); dopo 3 anni si può tenerla, cambiarla o restituirla. Vespa Primavera - Bauletto incluso: anticipo 230 euro e rate da 99 euro (TAN 4,98% - TAEG 10,34%), con la stessa formula finale.

Scooter Voge

Sfida SR1 GT - 200 euro di sconto : prezzo a 2.690 euro.

- : prezzo a 2.690 euro. Sfida SR16 125 - 200 euro di sconto , prezzo a 2.790 euro.

- , prezzo a 2.790 euro. Sfida SR16 125 AIR - 300 euro di sconto, prezzo a 2.390 euro.

Offerte Voge valide dal 1° settembre 2026 all'11 gennaio 2027, salvo esaurimento scorte. A tutti i prezzi vanno aggiunti 300 euro di immatricolazione e Voge Care.

Gli scooter tra i 150 e i 200 cc hanno un po' di prestazioni in più rispetto ai 125 cc grazie ai “centimetri extra” , ottimi per chi ha necessità di un mezzo versatile ma dai costi di gestione ancora contenuti.

Scooter Aprilia

SR GT 200 - Anche col motore i-get da 174 cc: 1.000 euro di vantaggi e finanziamento a interessi zero con prima rata a gennaio 2027.

Scooter Honda

SH150 - Come per il 125: 36 rate da 70,16 euro con anticipo (TAN 1,99% - TAEG 9,09%). Per la Vetro, finanziamento senza interessi in 24 rate con anticipo (TAN 0,00% - TAEG 7,06%).

Scooter Kymco

People S 200 - 200 euro di sconto : prezzo di 2.990 euro.

- : prezzo di 2.990 euro. X-Town 250 ST - Prezzo scontato di 300 euro, a 4.590 euro.

Scooter SYM

Symphony 200 - 2.599 euro con bauletto e parabrezza, oppure 2.499 euro con solo bauletto (listino 2.799).

- con bauletto e parabrezza, oppure con solo bauletto (listino 2.799). Symphony ST 200 - 2.799 euro (da 3.099) con bauletto, parabrezza e copri strumentazione.

Scooter Voge

Sfida SR16 200 - 100 euro di sconto: prezzo di 2.890 euro.

Gli scooter 300 sono i più amati e venduti in Italia. Offrono abitabilità, prestazioni adeguate in tutte le situazioni e dotazioni tecnologiche al passo con i tempi. Sono i mezzi perfetti per chi fa tanta strada per raggiungere il posto di lavoro e, perché no, vuole usarli anche nel weekend per la gita fuori porta.

Scooter Honda

ADV350 - Finanziamento senza interessi con anticipo: 48 rate da 78,96 euro (TAN 0,00% - TAEG 3,80%).

- Finanziamento senza interessi con anticipo: (TAN 0,00% - TAEG 3,80%). Forza 350 - Finanziamento senza interessi con anticipo: 48 rate da 68,96 euro (TAN 0,00% - TAEG 4,36%).

- Finanziamento senza interessi con anticipo: (TAN 0,00% - TAEG 4,36%). SH350i - Finanziamento senza interessi fino a 48 mesi con anticipo (TAN 0,00% - TAEG 7,26%).

Scooter Kymco

Agility 350 - 500 euro di sconto : la versione senza Noodoe è a 4.990 euro.

- : la versione senza Noodoe è a 4.990 euro. Downtown 350i GT - 300 euro di sconto , prezzo di 5.490 euro.

- , prezzo di 5.490 euro. DTX 360 350 TCS - Sconto di 800 euro : il prezzo scende a 4.990 euro.

- Sconto di : il prezzo scende a 4.990 euro. X-Town 300 - 300 euro di sconto , a 4.390 euro.

- , a 4.390 euro. Xtera 350 - Novità in promo: 300 euro di sconto, a 5.490 euro.

Scooter Piaggio

Beverly 310 - 800 euro di vantaggi: da 5.900 a 5.100 euro. Finanziamento a tasso zero con anticipo 1.656 euro e 36 rate da 129 euro (TAN 0,00% - TAEG 7,13%), prima rata a gennaio 2027; in alternativa DreamRide Classic in 36 rate da 160 euro (TAN 3,49% - TAEG 10,49%). E ci sono 4 anni di garanzia inclusi su tutti gli scooter del Gruppo Piaggio.

Scooter SYM

ADX 300 - Da 4.999 a 4.499 euro .

- Da 4.999 a . Cruisym 300 - Da 5.999 a 5.199 euro .

- Da 5.999 a . Joymax 300 - Da 4.999 a 3.999 euro .

- Da 4.999 a . Joyride - 1.000 euro di sconto sul Joyride E5+: prezzo a 3.999 euro. Sul Joyride 300 MY26 prezzo di 4.299 euro (listino 4.599).

Scooter Vespa

Vespa GTS 310 - L'offerta sulla gamma GTS prevede bauletto incluso, anticipo 1.080 euro e rate da 99,50 euro (TAN 4,98% - TAEG 8,47%).

Scooter Voge

Sfida SR3 - 200 euro di sconto : prezzo di 3.990 euro.

- : prezzo di 3.990 euro. Sfida SR4 Max - 500 euro di sconto, a 5.490 euro.

I maxi scooter rappresentano il punto più alto per tecnologia, prestazioni e comfort. Costano cari, in alcuni casi quanto le moto di cui rappresentano spesso l’alternativa. In città sono meno agili rispetto alle piccole cilindrate, ma si prendono la loro rivincita quando si decide di affrontare viaggi a medio raggio.

Scooter Aprilia

SR GT 400 - Finanziamento a interessi zero con prima rata a gennaio 2027.

Scooter BMW

C 400 GT - Buono sconto da 650 euro, utilizzabile sul prezzo o per accessori e abbigliamento BMW Motorrad.

Scooter Kymco

Xciting VS 400 - Novità in promo: 500 euro di sconto, prezzo di 6.490 euro.

Scooter Piaggio

Beverly 400 - 800 euro di vantaggi: da 6.900 a 6.100 euro, con le stesse formule di finanziamento del 310.

Scooter SYM

ADX TG 400 - Listino 7.299 euro con 1.300 euro di vantaggi .

- Listino 7.299 euro con . Maxsym 400 GT - Da 6.999 a 5.999 euro .

- Da 6.999 a . Maxsym TL 508 - Da 9.499 a 8.499 euro con finanziamento agevolato.

- Da 9.499 a con finanziamento agevolato. TTLBT - Il maxi da turismo è proposto a 9.499 euro (listino 9.999).

Scooter Voge

Sfida SR450X - 300 euro di sconto: prezzo di 6.490 euro.

Gli scooter a tre ruote sono l'anello di giunzione tra scooter tradizionale e macchina, il mezzo ideale per chi vuole evitare le code, ma farlo con la sicurezza di una ruota in più.

Scooter Yamaha

Tricity 300 - Tuo da 99 euro al mese: anticipo 2.249,75 euro, 37 rate da 98,58 euro e maxi rata finale con valore futuro garantito (TAN 3,022% - TAEG 6,340%). Immatricolazione e pacchetto manutenzione (3 anni/15.000 km) inclusi, più supervalutazione dell'usato fino a 1.000 euro.

Scooter Yamaha

Tricity 300 - Anche il tre ruote più grande di Yamaha è in offerta con finanziamento: anticipo 2.200 euro, 37 rate mensili da 98,50 euro e un VFG pari alla maxi rata finale di 4.589,50 euro (TAN 4,035 % tasso fisso - TAEG 6,890 % tasso fisso). Offerta valida fino a fine febbraio.

Gli scooter elettrici hanno a poco a poco dominato il mercato dei ciclomotori e, grazie ad incentivi e bonus, vengono considerati come la soluzione alla mobilità urbana.

Scooter BMW

CE 02 (11 kW) - Il più piccolo degli elettrici di Monaco è offerto fino a fine marzo con finanziamento: anticipo 2.640 euro e per 36 mesi/15.000 km rate da 90 euro al mese . Maxirata finale pari al valore futuro garantito a 36 mesi/15.000 km: 4.014 euro (TAN 7,30% TAEG 11,11%).

CE 04 - Sul maxi elettrico, fino a fine marzo, finanziamento: anticipo 4.410 euro e per 36 mesi/15.000 km rate da 150 euro al mese. Maxirata finale pari al valore futuro garantito a 36 mesi/15.000 km di 5.769 euro (TAN 7,30% TAEG 9,89%).

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