Offerte scooter ottobre 2026: scopri sconti e promozioni

Autore:

Claudio Todeschini

TEMPO DI SCOOTER L’estate è ormai un ricordo, traffico e stress sono tornati ai livelli di sempre, specialmente se vi muovete in città. Lo scooter è l’alleato ideale per sfuggire alle code. Dopo le guide all’acquisto che vi abbiamo presentato nelle scorse settimane, divise per cilindrata (125, 150-200, 300), ecco tutte le promozioni di Honda, Yamaha, Piaggio, Kymco e tutti gli altri valide per tutto il mese di ottobre 2019. Finanziamenti, sconti e optional di serie, ce n’è davvero per tutti i gusti.

SCOOTER SOTTO I 125 Sono scooter economici, nati per soddisfare le esigenze dei mercati asiatici ma commercializzati con discreto successo anche in Europa. Consumano poco e costano meno dei più grandi 125 cc. Ottimi per chi si sposta prevalentemente in città.

Kymco Agility 50 – Il piccolo e compatto tuttofare a ruote basse di Kymco è in promozione con uno sconto secco sul prezzo di listino di 150 euro. L'offerta è valida sia per il modello R12 (da 1.790 euro a 1640 euro) che per il più pratico Carry con doppio portapacchi (da 1.940 euro a 1.790 euro). La promozione scade il 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte).

Kymco Agility 50 R16 + – La versione più piccola del ruote larghe di Kymco beneficia di una sforbiciata di 150 euro del prezzo di listino, che passa da 2.090 euro a 1.940 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte)

Kymco Like 50 – Il cinquanta dello scooter a ruote basse di Kymco è proposto con uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino, che passa da 2.390 euro a 2.240 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio (salvo esaurimento scorte).

Kymco People S 50 – Il comodo e brillante ruote larghe di Kymco beneficia, come molti altri modelli della casa, di un taglio del prezzo di listino, in questo caso di 150 euro, che scende da 2.590 euro a 2.440 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio (salvo esaurimento scorte).

Honda Vision 110 – Uno dei modelli “d’attacco” di Honda, da sempre caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, può essere comprato interamente a rate, finanziando l’importo fino a 24 mesi (TAN 1,90%, TAEG 16,31%). La promozione è stata prorogata fino al 31 ottobre.

Suzuki Address 110 – Il leggero, versatile ed economo ruote basse di Suzuki può essere comprato con un anticipo minimo di 99 euro e 24 rate da 85,14 euro (TAN 0,00%, TAEG 5,68%). La promozione termina il 31 dicembre.

Vespa 50 – La promozione, valida fino a fine ottobre, prevede un buono sconto di 300 euro (su optional e spese accessorie) e si applica alla versione con motore termico dello scooter più famoso e amato di sempre, e non comprende la versione elettrica. A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento Formula Easy con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%) oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%).

SCOOTER 125 Sono ideali per chi non deve affrontare tangenziali e autostrade (ancora vietato il loro utilizzo in attesa di sviluppi). Per guidarli serve la patente A1 – conseguibile a 16 anni - o la B (quella della macchina). OK anche in due.

Honda SH125i – La versione più piccola del bestseller urbano Honda con ABS e sistema Start&Stop può essere acquistato in 48 rate mensili da 48,96 euro con un piccolo anticipo (TAN 0,01% TAEG 3,08%). La promozione è stata prorogata fino al 31 ottobre.

Kymco X-Town 125i CBS – Lo spazioso scooter a ruote basse di Kymco è proposto con uno sconto di 600 euro; il prezzo di listino scende quindi da 4.650 euro a 3.750 euro (franco concessionario). La promozione è valida fino al 20 gennaio (salvo esaurimento scorte).

Kymco Like 125i CBS – Il piccolo e curato scooter a ruote basse con ABS di serie beneficia di una promozione che permette una rateazione a tasso zero (TAN 0,01%, TAEG massimo 2,30%) senza acconto né maxirata finale. In alternativa, lo scooter è proposto con uno sconto di 250 euro sul prezzo di listino, che passa da 2.740 euro a 2.490 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio (salvo esaurimento scorte).

Kymco People 125 – Il modello S 125i ABS è in promozione con rateazione a tasso zero (TAN 0,01%, TAEG massimo 2,06%) senza acconto né maxirata finale. Il modello One 125i CBS offre invece uno sconto di 200 euro sul prezzo di listino, che da 2.540 euro passa a 2.340 euro. Il modello GTi 125 CBS ha uno sconto di 600 euro sul prezzo di listino, che passa da 3.790 euro a 3.190 euro. Per tutti, la promozione è valida fino al 20 gennaio (salvo esaurimento scorte).

Kymco Agility 125i R16 + ABS – Il conveniente ruote alte taiwanese è disponibile con uno sconto di 250 euro sul prezzo di listino, che da 2.240 euro passa a 1.990 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio (salvo esaurimento scorte).

Kymco Agility 125 Carry – Come per le versioni 50, anche la versione 125 del quattrotempi a ruote basse gode di un taglio del prezzo, questa volta di 180 euro, portandolo così da 2.140 euro a 1.960 euro. La promozione scade il 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte).

Honda Supercub C125 – L'agile monoposto a ruote larghe di Honda, con cambio semiautomatico a frizione automatica, è in offerta con finanziamento da 48 rate da 59 euro al mese a fronte di un piccolo anticipo (TAN 2,90% TAEG 4,65%). L'offerta è valida fino al 31 ottobre 2019.

Piaggio Liberty 125 – Lo scooter a ruote larghe compatto, perfetto per la città, viene offerto con una formula di finanziamento che prevede la prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG MAX 7,26%), oppure con anticipo e minirate da 29 euro al mese. La promozione scade il 31 ottobre.

Piaggio Medley 125 – Su tutta la gamma del ruote alte di Piaggio dotato di Start&Stop viene offerto un buono sconto di 300 euro (su optional e spese accessorie), più bauletto da 32 litri e parabrezza originali inclusi nel prezzo. A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%), oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%). La promozione è valida fino a fine ottobre.

Vespa 125 – La promozione, valida fino a fine ottobre, riguarda i principali modelli del celebre scooter a ruote basse. L’offerta prevede un buono sconto di 300 euro (su optional e spese accessorie) e si applica a Vespa Sprint (compresa la serie speciale Notte) e Vespa Primavera (compresa la serie speciale Yacht Club). A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento Formula Easy con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%) oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%).

Yamaha D’Elight – Questo leggero e compatto scooter a ruote basse è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

Yamaha NMAX 125 - L'agile e raffinato scooter a ruote basse è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

Yamaha Xenter - Brillante e comodo anche per il passeggero, il ruote alte di Yamaha è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

Yamaha XMAX 125 – La versione più “piccola” di questo maneggevole scooter a ruote basse (che mantiene la carrozzeria del 400) è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 4,03%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

SCOOTER 150/200 Il gap di prestazioni con i 125 cc non è abissale ma hanno il vantaggio di avere i “centimetri” per entrare in tangenziali e autostrade, ma solo per brevi tratte. Ottimi per chi ha necessità di un mezzo versatile ma dai costi di gestione ridotti.



Honda SH150i – Il bestseller urbano Honda con ABS e sistema Start&Stop può essere acquistato in 48 rate da 48,96 euro con anticipo (TAN 0,01% TAEG 3,08%). La promozione è stata prorogata fino al 31 ottobre.

Kymco Like 150i ABS – La versione più grande del curato scooter a ruote basse di Kymco, con ABS di serie, beneficia di una promozione che permette una rateazione a tasso zero (TAN 0,01%, TAEG massimo 2,13%) senza acconto né maxirata finale. In alternativa, è possibile acquistarlo con uno sconto di 300 euro sul prezzo di listino, che da 2.990 euro passa a 2.690 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte).

Kymco People S 150i – Promozione analoga anche per il popolare scooter a ruote larghe di Kymco, con rateazione a tasso zero (TAN 0,01%, TAEG massimo 1,98%) senza acconto né maxirata finale. La promozione è valida fino al 31 dicembre 2019.

Kymco People One 150i ABS – L’agile e compatto ruote larghe di Kymco, con parabrezza e bauletto in tinta di serie, è scontato di 200 euro sul prezzo di listino, che passa da 2.890 euro a 2.690 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte).

Kymco Agility R16 + ABS – Il pratico e agile scooter a ruote larghe della casa taiwanese è scontato nella versione 150i di 150 euro sul prezzo di listino, che da 2.490 euro passa a 2.340 euro. La versione 200i beneficia del medesimo sconto, e da 2.690 euro il prezzo scende a 2.540 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte).

Piaggio Liberty 150 – Lo scooter a ruote larghe compatto di Piaggio, perfetto per la città, viene offerto con una formula di finanziamento che prevede la prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG MAX 7,26%), oppure con anticipo e minirate da 29 euro al mese. La promozione scade il 31 ottobre.

Piaggio Medley 150 – Promozione analoga anche per la motorizzazione più alta della gamma del ruote alte di Piaggio, su cui viene offerto un buono sconto di 300 euro (su optional e spese accessorie), più bauletto da 32 litri e parabrezza originali inclusi nel prezzo. A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%), oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%). La promozione è valida fino a fine ottobre.

Vespa 150 – La promozione, valida fino a fine ottobre, riguarda anche le versioni 150cc dello scooter. L’offerta prevede un buono sconto di 500 euro (su optional e spese accessorie) e si applica a Vespa Sprint (compresa la serie speciale Notte) e Vespa Primavera (compresa la serie speciale Yacht Club). A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento Formula Easy con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%) oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%).

Yamaha NMAX 155 - Promozione analoga anche per la versione di maggior cilindrata dell'agile e raffinato scooter a ruote basse, in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

SCOOTER 300 Gli scooter 300 sono i più amati e venduti in Italia. Offrono abitabilità, prestazioni adeguate in tutte le situazioni e dotazioni tecnologiche al passo con i tempi. Sono i mezzi perfetti per chi fa tanta strada per raggiungere il posto di lavoro.

Honda Forza 300 – Per il maxiscooter ad alto contenuto tecnologico di Honda è possibile beneficiare di una promozione che prevede 48 rate da 90 euro al mese con anticipo (TAN fisso 0% TAEG 2,26%). La promozione è stata prorogata fino al 31 ottobre.

Honda SH 300i – Promozione analoga anche per la versione più potente del ruote larghe di Honda, che può essere acquistato con un finanziamento fino a 48 mesi senza interessi (TAN 0% - TAEG 2,26%). Nella promozione, che come tutte quelle della casa dell’ala è stata prorogata fino al 31 ottobre, bauletto e parabrezza sono inclusi nel prezzo.

Kawasaki J300 – Il comodo “scooterone” con ABS di Kawasaki può essere acquistato con un finanziamento con anticipo e rateazione a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo applicabile 7,57%). La promozione scade il prossimo 8 novembre.

Kymco People – Sconti anche per la gamma di scooter a ruote larghe di Kymco. Il modello GTi 300 ABS ha uno sconto di 800 euro sul prezzo di listino, che da 4.790 euro passa a 3.990 euro. Il modello S 300 ABS beneficia di uno sconto identico, e il prezzo scende da 5.390 euro a 4.590 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte).

Kymco G-Dink 300i ABS – Lo scooterone a ruote basse è proposto con uno sconto di 400 euro sul prezzo di listino, che da 4.590 euro passa a 4.190 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte).

Kymco X-Town 300i ABS – Il comodo scooter sit-in dell’azienda taiwanese è proposto con uno sconto di 600 euro, che scende quindi da 4.650 euro a 4.050 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte).

Piaggio Beverly 300 – Per tutto il mese di ottobre, la gamma del popolare ruote alte di Piaggio è offerta con un buono sconto di 700 euro (da riscattare su optional e spese accessorie, anche combinate tra loro) più bauletto da 36 litri e parabrezza originali inclusi nel prezzo. A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%), oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%).

Sym HD 300 – Questo agile e brillante ruote alte è in promozione a 3.970 euro invece che 4.500 euro (con bauletto incluso nel prezzo). La promozione termina il 31 ottobre.

Sym Joymax Z 300 – Anche il comodo e bilanciato ruote basse di Sym è in promozione con uno sconto di 600 euro, portando quindi il prezzo di listino da 4.500 euro a 3.900 euro.

Vespa GTS 300 HPE – La promozione del popolare scooter a ruote basse prevede un buono sconto di 500 euro (su optional e spese accessorie). A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento Formula Easy con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%) oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%).

Yamaha XMAX 300 – La versione intermedia di questo maneggevole scooter a ruote basse è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 4,03%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

MAXI Rappresentano il punto più alto in quanto tecnologia, prestazioni e comfort. Costano cari, in alcuni casi quanto le moto di cui rappresentano spesso l’alternativa. In città sono meno agili rispetto alle piccole cilindrate, ma si prendono la loro rivincita quando si decide di affrontare viaggi a medio raggio.

BMW C 400 X – Il comodo, brillante e sicuro maxiscooter BMW è in promozione con anticipo di 1.570 euro e 35 rate da 88 euro (TAN 5,2%, TAEG 8,61%). Al termine dei tre anni è possibile tenere la moto o cambiarla. L’offerta, valida fino al 31 dicembre, comprende un localizzatore satellitare BMW Lojack Rider + 3 anni di servizio di recupero Lojack (in caso di sottoscrizione e finanziamento di una polizza assicurativa).

BMW C 400 GT – Offerta del tutto analoga anche per il comodo scooter con vocazione extraurbana di BMW. Anticipo di 1.770 euro, 35 rate da 101 euro (TAN 5,2%, TAEG 8,16%), e possibilità a fine contratto di tenere la moto o cambiarla. L’offerta, valida fino al 31 dicembre, comprende un localizzatore satellitare BMW Lojack Rider + 3 anni di servizio di recupero Lojack (in caso di sottoscrizione e finanziamento di una polizza assicurativa).

BMW C 650 – La versione Sport del potente (ma non troppo spazioso) scooter sportivo può essere acquistata senza anticipo, con 35 rate da 185 euro (TAN 1,90%, TAEG 4,06%). La versione GT prevede invece 35 rate da 189 euro (TAN 1,90%, TAEG 4,01%), sempre con anticipo zero. La promozione scade a fine anno.

Honda Integra 750 – La via di mezzo tra moto e scooter con ABS di serie può essere acquistata in 24 rate da 250 euro con anticipo (TAN 0,00% TAEG 2,53%). In aggiunta, le borse laterali abbinate possono essere comprate al prezzo speciale di 549 euro. La promozione è valida fino al 31 ottobre 2019.

Honda X-ADV 750 – Per il “quasi” SUV a due ruote con cambio a doppia frizione, la formula Easy Honda permette di acquistarlo versando un anticipo e pagando 24 rate da 110 euro, la prima a 30 giorni, con eventuale maxirata finale (TAN fisso 5,00% - TAEG 5,56%). Al termine dei due anni è possibile tenerlo, pagando l’importo residuo – in un’unica soluzione o con ulteriori rate – cambiarlo con un altro modello Honda oppure restituirlo, con valore futuro garantito. In alternativa, è possibile acquistarlo senza interessi in 48 rate da 125 euro con anticipo (TAN 0,00% TAEG 1,61%). Questa promozione comprende anche il bauletto Adventure da 35 litri. Le promozioni sono state prorogate fino al 31 ottobre.

Kymco AK 550 ABS – Il raffinato maxiscooter taiwanese con telaio in alluminio e impostazione sportiva è proposto con uno sconto di 600 euro sul prezzo di listino, che da 9.990 euro passa a 9.390 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte).

Kymco Downtown 350i ABS – Il maxiscooter a ruote basse con ABS di serie è offerto con uno sconto di ben 900 euro sul prezzo di listino, che da 5.590 euro passa a 4.690 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte).

Kymco Xciting 400i – Anche il grosso scooter della casa taiwanese è scontato. La versione ABS è offerta con uno sconto di 1.000 euro sul prezzo di listino, che da 6.490 euro passa a 5.490 euro. La versione S è invece scontata di 800 euro: il prezzo passa da 6.790 euro passa a 5.990 euro. La promozione è valida fino al 20 gennaio 2020 (salvo esaurimento scorte).

Piaggio Beverly 350 – Per tutto il mese di ottobre, la gamma del maxiscooter di Piaggio è offerta con un buono sconto di 860 euro (su optional e spese accessorie). A questo si aggiunge la possibilità di finanziamento con prima rata a gennaio 2020 (TAN 4,95%, TAEG massimo 7,26%), oppure a tasso zero (TAN 0%, TAEG massimo 6,78%).

Suzuki Burgman 650 – Il maxiscooter con ABS di Suzuki è offerto con uno sconto secco di 650 euro sul prezzo di listino, che scende da 11.490 euro a 10.890 euro. Secondo la casa giapponese, con il prezzo medio della benzina di 1,66 euro al litro e il consumo dichiarato pari a 4,8 litri / 100 Km, il risparmio equivale a oltre 8.000 km di viaggio. La promozione, valida presso tutti i concessionari che aderiscono all'iniziativa, comprende i consueti 4 anni di garanzia offerti dalla casa e termina il 31 dicembre.

Yamaha TMAX – Questo maneggevole e curato maxiscooter è offerto con la formula di acquisto YOU EasyGo, che permette di portarsi a casa il TMAX anticipando la metà del prezzo di listino, e pagando il resto con piccole rate, con la possibilità - dopo due anni - di restituirlo, tenerlo o sostituirlo. Per il TMAX ABS la rata è da 26,50 euro al mese (TAEG 6,29%); per il TMAX DX ABS, 30 euro al mese (TAEG 6,03%); per il TMAX SX ABS 27,50 euro al mese (TAEG 6,18%); per il TMAX SX Sport Edition 29 euro al mese (TAEG 6,03%). L’offerta è valida fino alla fine del 2019.

TRE RUOTE Anello di giunzione tra lo scooter e la macchina, i tre ruote sono il mezzo ideale per chi vuole evitare le code, ma farlo con la sicurezza di una ruota in più.

Piaggio MP3 – La versione "intermedia" del tre ruote di Piaggio (cilindrata 350cc) può essere acquistata con un finanziamento che prevede un anticipo e 36 rate da 149 euro al mese (TAN 5,98%, TAEG 7,06%), al termine del quale è possibile restituirlo, cambiarlo o tenerlo saldando l’importo residuo. Per quanto riguarda la versione 500 Sport Advanced, la promozione prevede invece rate da 179 euro al mese (TAN 5,99%, TAEG 6,93%). L’offerta scade il prossimo 31 ottobre.

Piaggio MP3 300 HPE – Il compatto e maneggevole tre ruote di Piaggio, che offre di serie controllo di trazione e ABS, è venduto per tutto il mese di ottobre con un buono sconto di 300 euro (su optional e spese accessorie) più bauletto da 37 litri e parabrezza originali inclusi nel prezzo. È inoltre previsto un finanziamento con anticipo e 36 rate da 99 euro al mese (TAN 6,05%, TAEG 7,39%), al termine del quale è possibile restituirlo, cambiarlo o tenerlo saldando l’importo residuo.

Yamaha Tricity 125 – Il tre ruote (basse) compatto e maneggevole di Yamaha è in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.

Yamaha Tricity 155 – Identica offerta anche per la versione di maggior cilindrata del tre ruote compatto e maneggevole di Yamaha, in offerta con finanziamento a tasso fisso con anticipo e piccole rate (TAN 0,00%, TAEG 6,87%), senza saldo finale. La promozione termina il 31 dicembre 2019.