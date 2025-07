Costa meno, offre di più: la prova del QJ Fort 4.0, lo scooter GT che non ti aspetti

Nel regno degli scooter GT di media cilindrata, i titani giapponesi dominano da anni, ma a mettere in pericolo la loro egemonia si stanno affacciando sul mercato tantissime proposte cinesi interessanti. Tra queste c’è senz’altro anche quella di QJMotor con il nuovo Fort 4.0, erede del 350 ora omologato Euro 5+ e proposto con una dotazione da categoria superiore, che punta tutto su un prezzo shock, specialmente in rapporto a quello che ha da offrire. Scopriamo i suoi pregi (ma anche qualche difetti) nella nostra prova “Cool Factor”.

Look familiare, ma non banale

QJ Motor Fort 4.0, il design del frontale è aggressivo, ma forse già visto

L’impostazione è da vero GT: largo, imponente con proporzioni che trasmettono solidità. Le ruote da 15 pollici davanti e 14 dietro promettono un buon mix di comfort e stabilità, avvicinandolo per comportamento stradale ai concorrenti più blasonati. E anche sotto la pelle, come vedremo tra poco, il Fort 4.0 non delude.

Il suo look sportiveggiante sintetizza suggestioni note e scelte azzeccate. Chi ci vede un po’ di Yamaha al frontale (con malizia) non sbaglia, più personale invece il design al posteriore. Buona la qualità percepita, le plastiche non scricchiolano e non vibrano e non mancano “colpi d’ala” interessanti come i blocchetti retroilluminati.

Tecnologia e dotazioni da maxi

QJ ha deciso di giocare l’asso in termini di dotazioni offerte di serie sul suo scooter GT 350 cc, rendendolo uno dei più completi in circolazione. Sono presenti di serie il controllo di trazione, il parabrezza a regolazione elettrica dal manubrio, un ampio display TFT con il quale fare mirroring del proprio smartphone (utile anche per la navigazione), ma anche il sistema keyless: l’idea della tesserina è carina, peccato che il bello di un sistema keyless sia quello di lasciarle in tasca, qui invece per accendere o spegnere lo scooter o accedere al vano sottosella è necessario utilizzarla ogni volta.



QJ Motor Fort 4.0: il parabrezza regolabile elettricamente è un bel vantaggio

Insomma, un’esperienza d’uso tecnologica appagante, con il display TFT che ha un’ interfaccia chiara e leggibile anche sotto il sole, e lo è anche dal punto di vista della praticità, con tantissimo spazio di carico a disposizione:

sottosella ampio, due caschi (un integrale e un jet)

bauletto Shad da 43 l di serie

doppio vano portaoggetti con chiusura centralizzata (doppia presa USB)





Motore e ciclistica: cuore e scheletro dello scooter GT

Oltre alla ricca dotazione tecnologica, a far spiccare lo scooter da viaggio di QJ ci pensa il suo motore monocilindrico raffreddato a liquido, ai vertici della categoria per quanto riguarda le prestazioni. La scheda tecnica rilasciata dal costruttore dichiara 34 CV di potenza massima e 35 Nm di coppia, per un motore omologato Euro 5+, a differenza del 350 che va a rimpiazzare. Di seguito la scheda tecnica completa:

Scheda Tecnica – QJ Motor Fort 4.0

QJ Motor Fort 4.0 3/4 anteriore

Voce Dettaglio Motore Monocilindrico 4 tempi, raffreddamento a liquido Cilindrata 350 cc Potenza massima 34 CV a 7.500 giri/min Coppia massima 35 Nm a 6.000 giri/min Alimentazione Iniezione elettronica Trasmissione Automatica CVT Omologazione Euro 5+ Telaio Tubolare in acciaio Sospensione anteriore Forcella telescopica Sospensione posteriore Doppio ammortizzatore regolabile Freno anteriore Disco singolo con pinza flottante, ABS Freno posteriore Disco con ABS Controllo di trazione Sì Cerchi Anteriore 15'', Posteriore 14'' Pneumatici 120/70 R15 ant. – 140/70 R14 post.

Basta salire in sella per capire che il Fort 4.0 è stato pensato per macinare chilometri. La posizione di guida è comoda: si sta seduti in maniera naturale, con la schiena dritta e le gambe rilassate. Un approccio che lo colloca a metà strada tra la verticalità degli scooter a ruote alte e la postura più turistica dei GT tradizionali.

QJ Motor Fort 4.0, nonostante le dimensioni, in città non si muove affatto male

Nonostante il peso non indifferente (213 kg in ordine di marcia), la manovrabilità è buona, anche da fermo. In movimento, poi, il feeling migliora sensibilmente: le sospensioni assorbono bene le imperfezioni dell’asfalto, la frenata è potente ma modulabile, e l’inserimento in curva è più svelto di quanto ci si aspetti da un mezzo così “importante”.

Durante il nostro test su percorsi misti – urbano, extraurbano e autostrada – il Fort 4.0 ha dimostrato una sorprendente versatilità. In città richiede un minimo di confidenza iniziale, ma una volta preso il ritmo, ci si muove agevolmente. Sulle tangenziali e nei tratti veloci, invece, dà il meglio di sé: stabile, silenzioso e ben protetto dal vento.

Motore vivace, quasi sportivo

QJ Motor Fort 4.0, su tangenziali e autostrade non sente affatto la fatica

Il cuore del Fort 4.0 è un monocilindrico da 350 cc che sviluppa 34 CV. Numeri che lo piazzano tra i più potenti della categoria, e che si traducono in un’accelerazione decisa, fluida e ben modulata. Anche in due, lo spunto non manca, e le riprese a velocità medio-alte sono sempre pronte. L’erogazione è lineare, ma con carattere: perfetta per chi cerca uno scooter capace non solo di spostamenti urbani, ma anche di trasferte più lunghe.

La protezione aerodinamica, grazie al parabrezza regolabile e alla sagoma avvolgente del frontale, è eccellente: anche a velocità sostenute si viaggia comodi e riparati, con un comfort acustico e climatico degno di mezzi di cilindrata superiore.

Cosa può migliorare? Pochi dettagli

Se volessimo trovare il pelo nell’uovo, due sono gli aspetti che potrebbero essere affinati:

Trasmissione un po’ rumorosa : soprattutto nelle partenze decise, si avverte un rumore meccanico che stona con l’eleganza del mezzo.

Keyless a metà: richiede comunque l’uso della chiavetta da appoggiare sul manubrio. Una soluzione che compromette la praticità del sistema.

QJ Motor Fort 4.0, sul pavé non è affatto scomodo

Con un listino fissato a 5.400 euro, bauletto incluso, il QJ Motor Fort 4.0 non è solo conveniente: è anche ben fatto. Non sarà (ancora) al livello dei leader giapponesi in termini di finiture e silenziosità, ma ci va molto vicino. E soprattutto, offre una dotazione di serie che molti concorrenti si fanno pagare a parte.

Per chi cerca uno scooter potente, spazioso e adatto a ogni tipo di percorso, il Fort 4.0 è una proposta concreta, credibile e pronta a sorprendere. Non sarà il 30 e lode della classe, ma il suo 28 pieno se lo merita tutto.

LA PROVA IN VIDEO

