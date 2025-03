QJ Motor SQ 16 vs Voge Sfida SR16: qual è il migliore? Confronto tra due interessanti 125 cinesi a ruota alta

Gli scooter 125 a ruota alta sono tra le scelte migliori per gli spostamenti quotidiani, soprattutto cittadini, a maggior ragione ora che possono affrontare anche tangenziali e autostrade. In un panorama quasi monopolizzato da Honda SH ePiaggio Libertyci sono nomi emergenti interessanti quali QJ Motor SQ 16 e Voge Sfida SR16, proposte cinesi che meritano attenzione, caratterizzate da un ottimo rapporto tra contenuti e prezzo. Quale delle due è la scelta migliore? In questa prova comparativa analizziamo vari punti tra i quali prestazioni, dotazione, guida e comfort per aiutarti a decidere.

QJ Motor SQ 16 vs Voge Sfida SR16: finiture e dotazioni di alto livello a un prezzo interessante

A un esame visivo appaiono entrambi convincenti, nella qualità costruttiva. Tuttavia, almeno per quel poco che si può valutare con una semplice occhiata, spicca il Voge. Le plastiche hanno un aspetto migliore e, in generale, lo scooter trasmette un’idea di cura superiore. Per esempio, retroscudo e zona tra sella e pedana propongono una piacevole alternanza di plastiche di colore diverso, e sono apprezzabili i cerchi con razze lavorate. La copertura della sella del QJ Motor pare aver perso elasticità abbastanza in fretta.

Voge Sfida SR16: vista laterale

Siamo di fronte a due commuter forti di una dotazione di serie piuttosto generosa. Si nota tuttavia dalla tabella riassuntiva proposta di seguito che, di nuovo, il Voge ha alcune frecce in più al suo arco, e si tratta di un vantaggio difficilmente trascurabile.

QJ Motor Voge ABS a doppio canale V V Paramani, parabrezza, bauletto V V Cavalletto centrale V V Avviamento keyless V V Gancio portaborse V V Dash cam X V Strumentazione con navigatore turn by turn X V Start&Stop V X Controllo di trazione V V

Inutile sottolineare come dash cam e navigazione turn by turn diano allo Sfida una marcia in più, come abbiamo visto nel nostro format ''Cool Factor''. La prima può essere utile per far valerei propri diritti in caso di sinistro, per esempio un incidente nel quale il soggetto responsabile non voglia ammettere la propria colpa; la seconda, per la quale è necessario l’utilizzo dell’applicazione Voge Global, aiuta a muoversi in contesti sconosciuti. Assente sul Voge e presente sul QJ, invece, il sistema di Start&Stop.

Con una potenza superiore e una corretta messa a punto della trasmissione, l’SQ 16 è ben più pimpante del rivale, al verde, con un’accelerazione non dissimile a quella di molti 150 cc. Da parte sua, lo Sfida ha una progressione convincente per quanto tutt’altro che spumeggiante – comunque sufficiente a lasciarsi alle spalle le auto. La differenza è minore in termini di velocità massima. Sono entrambi rapidi abbastanza per muoversi senza patemi in tangenziale, con una velocità di punta (indicata) di poco superiore a 100 km/h nel caso del Voge e di qualche km/h migliore per il QJ – valori da intendersi senza l’aiuto di “scie”. Ecco i dati dichiarati relativi ai due propulsori.

QJ Motor Voge Cilindrata 125 cc 125 cc Omologazione E5+ E5+ Potenza 15 CV a 8.750 giri/min 11,6 CV a 8.500 giri/min Coppia 12 Nm a 8.250 giri/min 11 Nm a 6.500 giri/min

QJ Motor SQ 16: è super scattante

Per i contesti nei quali si muovono abitualmente gli scooter 125 a ruota alta (rotonde, vialoni, svolte cittadine), i due rivali si mostrano sempre all’altezza della situazione. Hanno raggi di sterzata a prova dello slalom più avventato e sono più che convincenti in termini di precisione, stabilità, frenata. Mostrano comunque due messe a punto leggermente differenti, con l’SQ 16 marginalmente più guizzante e lo Sfida appena più rassicurante nella fase di discesa in piega e mantenimento della traiettoria. Pare in effetti che il QJ Motor sia più leggero di qualche kg, stando ai dati dichiarati. A patto di applicare alle leve una certa forza, frenano in modo deciso senza che i sistemi ABS intervengano in modo inopportuno. Solo a livello di feeling alla leva, in particolare quella che comanda il freno anteriore, il Voge è migliore.

QJ Motor Voge Peso 136 kg in ordine di marcia 136 kg a vuoto Misura gomme ant-post 100/80-16” – 120/80-16” 100/80-16” – 120/80-14”

Parlando di comfort, ciò che viene in mente è la capacità delle sospensioni di digerire le asperità del fondo stradale. Riguardo ciò, parliamo di scooter abbastanza vicini nella resa con l’SQ 16 appena migliore grazie a una forcella marginalmente più efficace. Ampliando però il concetto di comfort al quadro generale, gli equilibri cambiano. Se è vero che la forcella del QJ Motor è appena più “morbida” lo è anche che la sella del Voge appare meglio imbottita e accogliente, seppur di poco.

QJ Motor vs Voge: rumorosità e vibrazioni

Altrettanto, è vero che il Voge è ben più silenzioso a livello di aspirazione e scarico, che vibra meno e che ha un comando del gas migliore, con meno gioco e una corsa appena inferiore. Incide sull’accoglienza anche l’abitabilità, e a questa voce il risultato è un pareggio. Le pedane piatte hanno un dimensionamento corretto e simile, e la triangolazione è quasi equivalente tranne forse per una sella, quella del Voge, appena più spaziosa. Entrambi si fanno notare per rumorini inopportuni: durante la marcia, si avvertono vibrazioni provenienti dal bauletto nel caso del Voge e dal parabrezza nel caso del QJ Motor. Quest’ultimo è anche marginalmente meno protettivo, in termini di riparo aerodinamico. La situazione a bordo è comunque molto buona, in riferimento all’aria che arriva addosso. Segnaliamo infine che il bauletto del Voge è il solo dei due dotato di schienalino morbido.

QJ Motor SQ 16 vs Voge Sfida SR16: il confronto tra i due 125 a ruota alta cinesi

Parliamo in questo capitolo di alcuni aspetti quali la conformazione del sottosella. In merito, si fa notare positivamente l’SQ 16 che accoglie più facilmente un integrale di grosse dimensioni – sullo Sfida bisogna forzare la sella, a parità di casco, per far sì che si chiuda. Il Voge risponde con decisione sfoggiando comode valvole a L per il gonfiaggio delle gomme e un utile vano porta smartphone dotato di presa di corrente USB-A; il QJ Motor para il colpo e, seppur con valvole tradizionali e senza vano, mette a disposizione due prese USB, una A e una C. Se nel complesso riteniamo l’SQ 16 migliore in termini di praticità è per via dell'accoglienza riservata al passeggero, il quale, tra schiena del pilota e bauletto, ha a disposizione uno spazio più ampio; e della facilità superiore (ovvero dello sforzo inferiore) con la quale lo si issa sul cavalletto centrale - e lo si riporta in assetto di marcia.

Nell'ambito dei consumi spicca lo Sfida. Nel corso della nostra prova, svoltasi a buon ritmo lungo un percorso cittadino con qualche divagazione extraurbana, ha percorso 30,5 km con un litro di benzina contro i 26,3 km/l dell'SQ 16. In relazione ai 7,8 litri di capacità (dichiarata) dei due serbatoi, questo delinea un’autonomia – per forza di cose teorica – di 240 km per il primo e di 205 km per il secondo. Anche per le soste dettate dagli intervalli di manutenzione è il Voge ad avere più… fiato: i suoi tagliandi sono fissati ogni (anno o) 6.000 km contro la cadenza di un anno o 5.000 km prevista per il QJ Motor.

Voge Sfida SR16: silenzioso e con una sella confortevole

Arrivati a questo punto è il momento di valutare alcune importanti questioni che esulano da quanto siano validi o meno i due 125 a ruota alta in esame. Quanto costano SQ 16 e Sfida SR16? Quanto dura la garanzia QJ Motor e quanto quella Voge? Di quanti punti vendita dispongono, in Italia, i due brand cinesi? Qui di seguito, una tabella riassuntiva che risponde a tutte queste domande.





QJ Motor Voge P rezzo 2 .790 euro f.c. 2 .790 euro f.c. G aranzia 3 6 mesi + 12 mesi aggiuntivi senza sovrapprezzo se si è seguita la manutenzione programmata e non si sono superati i 35.000 km 2 4 mesi chilometraggio illimitato P unti vendita Circa 110 Circa 150

