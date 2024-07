QJ Motor presenta lo scooter a ruota alta SQ16. SH nel mirino?

Nella line-up degli scooter del colosso cinese QJ Motor ora c’è anche il ruota alta urbano, si chiama SQ 16 e va ad inserirsi un segmento di mercato tanto apprezzato quanto complesso per i costruttori, dove la gamma SH di Honda domina le classifiche di immatricolazione ormai da decadi. Il “novellino” avrà le carte in regola per soverchiare le gerarchie? Scopriamolo insieme.

Come si presenta il primo ruota alta di QJ Motor? Al momento si tratta solamente di un giudizio che si basa sulle poche foto giunte in redazione, SQ 16 dal punto di vista estetico non rivoluziona il segmento: linee convenzionali e “rassicuranti”, talvolta è meglio non dividere per conquistare… il pubblico, ovvio. Figura esile, pedana piatta – buona per riporre zaini, borse o la classica cassa d’acqua minerale – portapacchi posteriore che integra i maniglioni.

DOTAZIONE Alla voce praticità SQ 16 di QJ Motor offre un vano sottosella ampio – secondo quanto afferma il costruttore – al quale si affianca un bauletto da 33 litri compreso nel prezzo. L’impianto luci è interamente a led, all’anteriore è il DRL con doppia banda luminosa a caratterizzare il design, mentre lo strumento è di tipo LCD. Completano la dotazione l’ABS e il controllo di trazione, oltre a una presa USB per la ricarica dello smartphone.

A spingere i 136 kg in ordine di marcia ci pensa un motore 4 valvole da 125cc raffreddato a liquido, sviluppa una potenza di 13,6 CV a 8750 giri e una coppia di 12 Nm a 8.250 giri, ovviamente automatica CVT la trasmissione. Al telaio tubolare in acciaio sono abbinati una forcella telescopica da 33 mm di diametro con 93 mm di corsa è abbinata ad un impianto frenante ABS con pinza radiale a doppio canale che agisce su un disco da 240mm, mentre al posteriore i due ammortizzatori a molla elicoidale con precarico regolabile sono affiancati dall’impianto freni con pinza QJ e disco da 240mm. L’altezza sella è di 810 mm, il serbatoio è da 7,8 litri, secondo QJ è tra i più capienti della categoria e in grado di offrire ottime percorrenze chilometriche.

L'arma più efficace del nuovo QJ Motor SQ16 sarà senza dubbio il prezzo competitivo, 2.690 euro, con i primi esemplari che arriveranno nelle prossime settimane presso la rete vendita.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 18/07/2024