QJ Motor SRK 550: nuova naked per patente A2?

Il segmento delle moto di medio-piccola cilindrata – tra 3 e 500 cc – va crescendo e sembra che anche in QJ Motor sappiano come stuzzicare i giovani. SRK 550 è la proposta per chi ama le naked sportive: una moto molto interessante, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Al momento risulta a listino come modello a piena potenza, ma siamo sicuri che per lei non sia prevista una versione a 48 CV per patente A2?

COME LA 700 Della SRK 550 stupisce a colpo d'occhio la dotazione, da moto di segmento superiore (come la sorella maggiore SRK 700): all'anteriore troviamo infatti una forcella a steli rovesciati e una coppia di dischi da 320 mm con pinze ad attacco radiale. Generosa, allo stesso modo, anche la scelta degli pneumatici su cerchi da 17'', con un 120/70 all'anteriore e un 160/60 al posteriore, per un peso contenuto in appena 170 kg in ordine di marcia.

QJ Motor SRK 550

PREZZO SUPER Sul sito di QJ Motor la SRK 550 è proposta come modello a piena potenza: il bicilindrico parallelo da 549 cc sprigiona 61 CV a 6.500 giri/min e 55 Nm di coppia a 5.250 giri/min ma sembra assai strano che, una moto con queste potenzialità, non venga venduta in versione a 35 kW/48 CV, pronta per le patenti A2. Un colpaccio per QJ Motor se si pensa al prezzo a cui è proposta: 5.850 euro franco concessionario, cifra davvero interessante in rapporto alla dotazione.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/02/2024