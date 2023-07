QJ Motor: non solo SRT 800. La naked SRK 700 e la cruiser SRV 300, i prezzi

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato SRT 800 e 800 X – trovate qui foto e prezzi – le enduro stradali imparentate con Benelli TRK 800 e 800 X, oggi vi presentiamo altre due novità QJ Motor. Si tratta della naked SRK 700 e della cruiser SRV 300: scopriamo come sono fatte e quanto costano.

QJ Motor SRK 700

Il motore della naked è il bicilindrico parallelo frontemarcia da 693 cc per una potenza massima di 77 CV a 8.500 giri/min e una coppia di 70 Nm a 6.500 giri/min. Il telaio, a traliccio in acciaio, è abbinato a una forcella a steli rovesciati e a un monoammortizzatore posteriore, con cerchi da 17'' e pneumatici 120/70 e 160/60, mentre l'impianto frenante vede un doppio disco da 320 mm all'anteriore morso da pinze ad attacco radiale, col peso della SRK contenuto in 196 kg in ordine di marcia, col serbatoio da 15 litri pieno al 90%. La sella, invece, è a quota 800 mm da terra. Dal punto di vista tecnologico, infine, troviamo un display LCD di generose dimensioni.

QJ Motor SRV 300

La piccola SRV monta invece un motore V-Twin da 296 cc capace di 37 CV a 9.000 giri/min e 26 Nm di coppia a 7.000 giri/min. Il telaio in acciaio a doppia culla lavora accoppiato a una forcella a steli rovesciati e a una coppia di ammortizzatori, davanti con un cerchio da 16'' e uno pneumatico 120/80, dietro con cerchio da 15'' e una gomma 150/80. L'impianto frenante, invece, può contare su un disco da 300 mm all'anteriore e su uno da 260 mm al posteriore. Il peso, di 163 kg in ordine di marcia col serbatoio da 13,5 litri pieno al 90%, promette facilità grazie alla sella bassa, a quota 700 mm da terra. Anche per lei la dotazione tecnologia vede un display LCD, ma anche un faro full LED.

Le due novità QJ Motor sono già disponibili presso i concessionari con prezzi rispettivamente di 6.490 euro per la naked entry level SRK 700 e di 4.890 euro per la cruiser SRV 300. Entrambe sono in vendita anche in versioni più piccole: la SRK è infatti disponibile anche 400 e 125, mentre la SRV solo in versione 125.