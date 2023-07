QJ Motor SRT 800, la cugina della TRK 800 è arrivata in Italia! Il prezzo

QJ Motor arriva finalmente in Italia con SRT 800 e 800 X – ma anche SRK 700 e SRV 300, ve ne parleremo presto – moto che condivide il dna con l'attesissima Benelli TRK 800. La Casa cinese ha spinto sull'acceleratore e le prime moto sono già nei concessionari. Scopriamo caratteristiche e prezzi.

Caratteristiche

Disponibilità e prezzi

QJ MOTOR SRT 800 E 800 X: CARATTERISTICHE

Due versioni, 800 e 800 X, la prima con cerchi da 17'' in lega, la seconda con 19'' e 17'' a raggi. Per entrambe il motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido da 754 cc cc eroga 76 CV di potenza massima. Largamente condivisa anche la ciclistica, col telaio a traliccio in acciaio accoppiato a una forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50 mm e a un monoammortizzatore al posteriore ampiamente regolabili, mentre l'impianto frenante si affida a Brembo (in collaborazione con Bosch e Sunstar): la coppia di dischi anteriori è morsa da pinze ad attacco radiale.

La QJ Motor SRT 800 con cerchi da 17''

QJMOTOR SRT 800 E 800 X: PREZZI

Le prime enduro stradali di QJMotor sono già state consegnate ai clienti italiani e presto – ci assicurano dalla filiale italiana – ne arriveranno altre: i prezzi di SRT 800 e 800 X sono rispettivamente di 9.290 e 9.790 euro franco concessionario. Presto speriamo di potervi raccontare qualcosa di più, provandola su strada. Restate collegati.