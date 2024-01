QJMotor SRK1000RC Ten78: sarà lei la prima supersportiva cinese?

Non ci sono solo le crossover come la SRT 700 – gemella di Benelli TRK 702 – nei piani di QJMotor. Dopo la supersportiva SRK800 di cui avevamo parlato mesi fa, oggi chiamiamo in causa la SRK1000RC Ten78, concept maxisportiva visto a EICMA e che porta con sé... tanta Italia!

AGGRESSIVA Col frontale a punta che di più non si può – forse anche troppo? – il design è affilatissimo: anche la parte centrale, in prossimità di motore e serbatoio, sembra strettissima, tanto più che il motore è un 4 cilindri in linea. La silhouette si allarga solo in prossimità della sella – sotto la quale ci sono due scarichi a mezza altezza, in stile Panigale V4R – per poi stringersi di nuovo sul codino. La coda della moto, poi, è resa ancor più sottile dalla presenza di un bel forcellone monobraccio che lascia completamente a vista il cerchio a 5 razze sdoppiate. Avete capito chi c'è dietro a questo design?

QJMotor SRK1000RC Ten78

ITALIA-CINA La linea di questa QJMotor si deve a C-Creative e ad Adrian Morton, ex direttore del design in MV Agusta. Proprio la Casa di Schiranna, che si è... mischiata nelle forme di questa SRK1000RC, è anche protagonista – stavolta in modo più diretto – del 4 in linea che si nasconde sotto le carene. Si tratta infatti della vecchia unità da 1.078 cc che equipaggiava le F4 – Ten78, in inglese, sta proprio a indicare i cc – qui limitato e accreditato di ''soli'' 144 CV, forse per rientrare più facilmente nei limiti delle emissioni attuali: un plausibile indicatore del fatto che sì, si tratta di un concept, ma magari...

MV? NON TUTTO Anche la ciclistica sembra avere molto in comune col marchio varesino, ma se telaio e forcellone sono stati realizzati ad hoc, sospensioni e freni mantengono alta l'asticella: la forcella Ohlins verrà probabilmente sostituita da una Marzocchi – marchio con cui QJ ha una collaborazione – mentre le pinze Brembo Stylema forse saranno... ridimensionate con qualcosa di più umile. Le ultime informazioni note della SRK, infine, sono il peso di 198 kg col pieno e il passo di 1.425 mm: restano per il momento ignoti data di arrivo sul mercato e prezzo. Stay tuned!

Pubblicato da Michele Perrino, 10/01/2024