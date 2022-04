QJMotor: la naked SRK400 sarà la prima ad arrivare in Europa

QJMotor è pronta per lanciare in Europa le sue moto. Secondo quanto riporta Ride Apart la Casa cinese sarebbe in procinto di lanciare tre nuove moto nel vecchio continente entro i prossimi mesi. Una su tutte è la naked SRK400.

LA SRK400 QJMotor, il Gruppo che possiede anche la nostra Benelli, sembra pronto a sbarcare in Europa. La prima delle creature destinata ad arrivare da noi pare sia la SRK400, una naked di piccola cilindrata. La moto, equipaggiata con un bicilindrico raffreddato a liquido da 400 cc, eroga 41,5 CV a 9.000 giri/min, con una coppia di 37 Nm a 7.500 giri/min, mentre il peso è di 186 kg in ordine di marcia (il serbatoio da 15,5 litri). Valori in linea con quelli della KTM 390 Duke per il motore – 43,5 CV e 37 Nm per l'austriaca – ma il peso della cinese è superiore rispetto alla rivale europea di un buon 15 kg. Il prezzo della QJMotor SRK400 è indicato in 5.800 Euro, contro i 6.450 Euro della moto di Mattighofen.

VEDI ANCHE

QJMotor SRK400

QUANDO ARRIVANO Insieme alla SRK400 sono attese anche la più grande SRK700 e la cruiser SRV550. Le tre moto dovrebbero arrivare in Europa per luglio 2022. Restate collegati.