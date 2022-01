QJMotor, ecco la sportiva che punta all'Europa

Il marchio cinese ''QJ Motor'' è ormai entrato nel vocabolario motociclistico in quanto proprietario di Benelli. In realtà, ne sentiremo parlare ancora più spesso poichè il loro 2022 sarà caratterizzato da due scenari importanti: l'ingresso del brand nel Mondiale Moto3 e l'arrivo di una supersportiva che punta a sbarcare in Europa. Si tratta dell'erede della 600RR, ''sorella'' della TNT 600i ma rinnovata sotto diversi aspetti.

I DETTAGLI Il motore della supersportiva brandizzata QJ è un 4 cilindri in linea comune alla TNT 600i, ma proprio Benelli aveva dichiarato che le moto con cilindrata da 600 cc sarebbero aumentate di cubatura a 650 cc per ottemperare alle norme Euro5. Nelle foto in questo articolo si vede, infatti, la supersportiva con uno scarico completamente diverso rispetto alla 600RR che sostituirà: è naturale immaginare delle novità tecnologiche relative al propulsore. Ci aspettiamo quindi una potenza al di sopra degli 81 CV erogati dalla TNT 600i. Per quanto concerne la ciclistica, invece, ritroviamo lo stesso telaio della Benelli così come i freni Brembo e nuove sospensioni Marzocchi. Ciò che però colpisce l'occhio sono le sovrastrutture, con un frontale più affilato e delle alette aerodinamiche che... ormai vanno tanto di moda. Completano il pacchetto lo schermo TFT a colori e accensione keyless.

QUANDO ARRIVA? Il suo arrivo nel mercato cinese è programmato per i prossimi mesi, mentre per quanto concerne l'approdo nel Vecchio Continente non ci sono notizie certe a riguardo, anche se la loro presenza a Eicma 2021 può far immaginare il loro approdo entro la fine del 2022. Certo è che con l'arrivo di brand quali Voge, CFMoto e Zontes, anche QJ Motor dovrà affilare le lame per svettare contro una concorrenza più agguerrita che mai.

Pubblicato da Giorgio Sala, 13/01/2022