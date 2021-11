EICMA 2021, tutte le novità dallo stand Zontes

Decisamente ricca la presenza di Zontes a EICMA 2021: la casa asiatica presenta infatti tutta la gamma 2022, che parte dallo scooter ZT310-M, ormai pronto al suo debutto anche in Europa. Ma è sul fronte delle moto vere e proprie che si concentrano le novità di Zontes: in fiera a Milano ci saranno infatti le Adventure T1 e T2, le naked ZT125-GK e ZT350-GK, la sport tourer X1 e la ZT350, sia in versione naked R1 sia cruiser V1. E sul futuro del brand, abbiamo intervistato Maila Lodoli, Responsabile Vendite e Marketing di Zontes Italia: qui sopra il video.

Zontes ZT310-M: ecco lo scooter in Europa

Lo scooter della casa cinese si presenta con un look aggressivo, con fari a LED dal design che non starebbe male in un film dei Transformers. Il motore è un monocilindrico da 309 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 33 CV a 7.500 giri/min e 32 Nm di coppia massima.

Zontes T2: l'adventure con cerchi a raggi

Rinnovamento completo per la gamma adventure di Zontes, che porta a EICMA le sue nuove enduro stradali, una con ruote in lega e l’altra a raggi. Importante la crescita della cilindrata, che passa da 312 a 347 cc, e con essa la potenza (da 35 a 39 CV).

Zontes ZT125-GK

Curiosa la scelta di Zontes per la serie GK, che per la prima volta è disponibile con doppia motorizzazione. La naked cinese sarà infatti disponibile sia nella versione 125 che in quella 350. La prima affianca la Zontes G1 e la U, con il suo monocilindrico da 125 cc con 14,6 CV. La ZT350-GK ha invece il monocilindrico raffreddato a liquido da 347 cc con 39 CV di potenza, come le rinnovate T1 e T2.

Altro importante aggiornamento per la gamma Zontes, che questa volta riguarda la sport tourer X1: anche per lei cresce la cilindrata, che passa da 310 a 350 cc, con la potenza assestata a 39 CV.

Soluzioni tecniche analoghe anche per i due modelli della serie ZT350: la naked R1 e la cruiser V1 arrivano a EICMA con un aumento di cilindrata (e potenza), che passa da 310 a 350 cc (e 39 CV erogati).

Pubblicato da Giorgio Sala, 25/11/2021