EICMA 2021, tutte le novità dello stand Kawasaki

Tanti modelli rinnovati per il 2022, nuove colorazioni per la gamma attuale, un’anteprima mondiale e i piani della casa giapponese da qui al 2025

Una fiera per il rilancio, quella a cui si avvicina Kawasaki: EICMA 2021 rappresenta per la casa giapponese l’opportunità di far conoscere i piani e i progetti futuri della neo-costituita società, Kawasaki Motors, che per i prossimi anni si concentrerà esclusivamente sulla produzione di motocicli, ATV, moto d’acqua, JetSki e motori. Attesi, entro i prossimi cinque anni, dieci tra moto elettriche e moto ibride; parallelamente, verranno sviluppati cinque nuovi veicoli a quattro ruote destinati all’off-road e alimentati da energie alternative.

E LE MOTO DI OGGI? Per quanto riguarda le moto vere e proprie, presso lo stand della fiera (Padiglione 22 Stand 52) verranno presentati i modelli attualmente in gamma nelle nuove colorazioni, un’attesa anteprima mondiale, e tutte le novità per 2022. Ce ne parla Riccardo Bertaggia, Direttore Sales & Marketing Kawasaki.

Pubblicato da Giorgio Sala, 25/11/2021