Video live da EICMA 2021: come si rinnova il top di gamma Sym Jet X

Disponibile nelle cilindrate 125 e 150, lo scooter urbano di Sym si distingue per il suo manubrio dal taglio motociclistico e la grande praticità (con un vano portaoggetti molto capiente e nel sottosella per un casco integrale).

COME CAMBIA Per il 2022 la gamma si rinnova leggermente nel design, ma soprattutto mette a disposizione di serie per tutti i modelli ABS e controllo di trazione, utilissimo sempre, soprattutto quando piove e le condizioni della strada non sono delle migliori.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 24/11/2021