MV Agusta, dopo la 9.5 a EICMA debutta anche la più “piccola” 5.5

ZERO 1 Articoli

Due sono i modelli nati dall’iniziativa Lucky Explorer Project, pensata per celebrare gli anni storici della Parigi Dakar e delle avventure in sella a enduro avvolte da un’aura quasi mitologica. MV Agusta si presenta a EICMA 2021 con la più grande 9.5, ma anche con la più compatta 5.5.

MV Agusta a EICMA 2021: la nuova 5.5, visuale laterale

COM’È FATTA Sviluppata con il partner QJ è una adventure che si ispira all’heritage della Elefant: nonostante si tratti di una due ruote media, l’aspetto è quello di una moto di cilindrata superiore, concreta e solida. Caratteristica la firma luminosa a semicerchio, ispirata all’originale Elefant 900.

VEDI ANCHE

MV Agusta a EICMA 2021: la nuova 5.5, visuale anteriore

LA RICONOSCI SUBITO Tanti gli elementi stilistici in comune con la 9.5, a cominciare dal cupolino e dai paramani di colore nero, la carenatura del radiatore e il copridisco - più piccolo - per l’impianto frenante anteriore. Altrettanto inconfondibile la grafica delle coperture del telaio, che riprendono quelle della marca di sigarette che sponsorizzava la Parigi Dakar.

MV Agusta a EICMA 2021: la nuova 5.5, visuale dall'alto

IL MOTORE Il motore è un bicilindrico con distribuzione a doppio albero a camme in testa e raffreddamento a liquido. La cilindrata del 500 originale è stata aumentata (alesaggio 70,5 mm e corsa 71 mm) solo per questo modello, così da garantire una erogazione di coppia più robusta. Non ancora annunciate le specifiche tecniche: aggiorneremo questa pagina appena disponibili.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/11/2021