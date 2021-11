EICMA 2021, tutte le novità dallo stand Zero Motorcycles

Le nuove batterie agli ioni di litio Z-Force e la piattaforma di aggiornamenti on demand Cypher Store sono le due grandi novità di Zero Motorcycles per il 2022. Ma a EICMA 2021 (qui il nostro speciale) ci sono anche sviluppi per Zero SR/S, SR/F e SR 2022. Ne abbiamo parlato con Umberto Uccelli, Vice Presidente e Managing Director di Zero Motorcycles, che nella nostra intervista ci ha dato indicazioni anche sul futuro del Marchio.

Pubblicato da Giorgio Sala, 25/11/2021