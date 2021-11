Vmoto CUmini JL99: lo scooter elettrico firmato Jorge Lorenzo

Nella cornice di EICMA 2021 (qui l'elenco di tutte le novità) debutta l'edizione speciale dello scooter elettrico Vmoto Soco CUmini firmata dall'ex campione della MotoGP Jorge Lorenzo. Il nuovo modello intitolato al pilota maiorchino prende il nome di CUmini JL99, in omaggio a numero portato in gara, e si caratterizza per una livrea che replica la texture del carbonio forgiato.

VEDI ANCHE

VALE UN CINQUANTINO Equivalente a uno scooter tradizionale da 50 cc, il CUmini raggiunge i 45 km/h di velocità e ha un'autonomia massima di 40 km. Il peso è contenuto in appena 65 kg. L'allestimento speciale prevede fari LED, un bauletto in tinta con la carrozzeria e dettagli firmati dall'italiana Rizoma. Nel retroscudo è applicata una targhetta in alluminio incisa al laser a sottolineare l'appartenenza all'edizione speciale.

LO ZAINO IN OMAGGIO A corredo dello scooter viene fornito uno zaino con presa USB e predisposizione per una power bank: nel retroscudo dello scooter è previsto un gancio per appenderlo e ricaricare così i propri gadget elettronici mentre ci si muove per la città. Vmoto Soco CUmini Limited Edition JL99 sarà disponibile a partire da aprile 2022 a un prezzo non ancora comunicato, ma per riferimento ricordiamo che il CUmini standard, già in vendita, attacca a 1.990 euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/11/2021